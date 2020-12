Real končal niz neporaženosti Oblakovega Atletica

Špansko prvenstvo, 13. kolo

V 13. kolu španskega prvenstva sta se na mestnem dvoboju pomerila Real in Atletico. Večer je pripadel aktualnim prvakom pod vodstvom, ki so zmagali z 2:0.Slovenski reprezentančni vratarje s soigralci končal dolg niz neporaženosti v prvenstvu, ki je štel 26 zaporednih tekem, kot zadnji jih je 1. februarja letos premagal prav Real.Gostitelji so bili občutno boljši od svojih nasprotnikov. Oblak je moral prvič posredovati v 10. minuti ob nevarnem streluin takrat je s konicami prstov žogo preusmeril v vratnico, tako da je izid ostal nespremenjen.Real je pet minut kasneje znova zapretil in tudi povedel. Udarec iz kota je izvedel Toni Kroos in podal pred gol, predložek pa je z glavo v mrežo preusmerilBranilci naslova so vodstvo podvojili v 63. minuti.je z razdalje močno udaril proti vratom, žoga pa se je od vratnice odbila v Oblakov hrbet in končala v mreži, tako da so Škofjeločanu pripisali avtogol.Atletico je svoj prvi strel v okvir gola sprožil šele v 80. minuti, ob poskusupa je dobro posredoval. Izid se do konca tekme ni spremenil.Nogometaši Atletica kljub porazu vsaj do nedelje ostajajo na vrhu lestvice, Real pa se mu je približal na tri točke (ima tudi tekmo več).Real Madrid : Atletico Madrid 2:0 (Casemiro 15., Oblak 63./ag)Jan Oblak je branil za AtleticoValencia : Athletic 2:2 (Soler 26./11m, Vallejo 83.; Villalibre 55., Garcia 79./11m)Getafe : Sevilla 0:1 (Etxeita 81./ag)Huesca : Alaves 1:0 (Ontiveros 66.)Valladolid : Osasuna 3:2 (Weissman 7., Orellana 56./11m; Budimir 27., Torres 43.)Real Sociedad : Eibar (14)Betis : Villarreal (16.15)Elche : Granada (18.30)Barcelona : Levante (21)Celta Vigo : Cadiz (21)