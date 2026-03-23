Vinicius ubogal predsednika (VIDEO)

»Za Vinija je bila to še ena odlična tekma, še ena demonstracija njegovega talenta, poguma in značaja,« je trener Alvaro Arbeloa po zmagi Real Madrida s 3:2 v napetem mestnem derbiju proti Atleticu hvalil Viniciusa Juniorja, strelcev dveh golov za domače, tudi zmagovitega v 72. minuti. Real Madrid je sinoči ohranil realne možnosti za osvojitev španskega naslova, za Barcelono še naprej zaostaja za ulovljive štiri točke. Forma se pred obračunom gigantov z Bayernom v četrtfinalu lige prvakov vidno vzpenja.

»Zadel je izvrsten gol v zahtevnem trenutku. Imam srečo, da ga imam. Ne vem, ali je v najboljši formi kariere, a ni daleč od tega,« je Arbeloa povedal o Brazilcu, ki je bil pod Xabijem Alonsom izgubljen, zdaj pa svet sije.