Real Madrid bo tožil vodstvo španske lige

Real in Barcelona bi pridobila okoli 250 milijonov evrov

Predsednik španske lige Javier Tebas FOTO: Susana Vera/Reuters

Španski nogometni velikan Real Madrid bo tožil špansko ligo. Kraljevi klub bo to storil zaradi posla vodstva lige z investicijsko družbo CVC glede prodaje pravic prvoligaškega tekmovanja. Vodstvo španskega prvenstva se je namreč z družbo CVC pogodilo o prodaji skoraj 11-odstotnega deleža pravic tekmovanja za naslednjih 50 let v skupni vrednosti 2,7 milijarde evrov.Vodstvo Reala se je danes sestalo in v izjavi za javnost sporočilo, da se je odločilo, da bo tožilopredsednika la lige, in prvega moža investicijske družbe CVCter nekaj partnerjev družbe.Real je v izjavi zapisal, da upa na razveljavitev posla med klubi, vodstvom tekmovanja in CVC še pred generalno skupščino španske ligaške piramide. Da bi bil posel dokončno izpeljan, morata zanj glasovati dve tretjini od 42 klubov v prvih dveh ligah. Španska velikana Real Madrid in Barcelona sta že v četrtek družno obsodila posel. »Ta sporazum je bil dosežen brez vednosti Reala Madrida,« je takrat v izjavi za javnost zapisal kraljevi klub.Tudi Barcelona je kasneje v izjavi za javnost zapisala, da o načrtu zasebne prodaje kapitala vodstvo tekmovanja »ni razpravljalo s klubi, ki so lastniki televizijskih pravic«. Za tožbo pa se Katalonci do tega trenutka še niso odločili.Dogovor s CVC so pri vodstvu španske lige sicer označili kot dobrodošlo finančno spodbudo za klube, katerih finance so zaradi pandemije in tekem pred praznimi tribunami doživele velik udarec. Real in Barcelona bi s tem poslom pridobila okoli 250 milijonov evrov sredstev, a se ne strinjata s prodajo skoraj 11 odstotkov televizijskih pravic.