Real Madrid brez Španca kraljuje tudi na mundialu

Sliši se neverjetno. Španija na svetovnem prvenstvu v nogometu igra brez Španca iz Reala Madrida, toda največ golov so dosegli prav igralci kraljevskega klub. Jude Bellingham je na tekmi proti Norveški z dvema goloma postavil zgodovinski mejnik Reala Madrida. Anglež je skupni strelski izkupiček Realovih nogometašev na turnirju povišal na 19 golov, s čimer je Real postavil nov rekord. Doslej so si rekord z 18 goli delili madžarski Honvéd iz leta 1954, Bayern s svetovnega prvenstva leta 2014 in Paris St-Germain na prvenstvu leta 2022. Bellingham je s skupno šestimi goli napredoval na drugo mesto lestvice Realovih strelcev na letošnjem prvenstvu. Pred njim je le Kylian Mbappé, ki je dosegel osem golov. Vinícius Júnior je turnir končal s štirimi goli, Arda Güler pa je enkrat zadel v skupinskem delu tekmovanja za Turčijo.

Jude Bellginham lahko še izboljša svoj izkupiček šestih golov na SP. FOTO: Roberto Schmidt/AFP

Real Madrid je tako izboljšal rekord, ki ga je pred več kot sedmimi desetletji postavil sloviti Honvéd. Madžarski velikan je leta 1954 dosegel 18 golov, od tega jih je kar 11 prispeval najboljši strelec turnirja Sándor Kocsis. Enak dosežek je leta 2014 ponovil Bayern, pri katerem je bil s petimi goli najbolj učinkovit Thomas Müller. Na svetovnem prvenstvu leta 2022 pa je do 18 golov prišel Paris Saint-Germain, predvsem po zaslugi Kyliana Mbappéja in Lionela Messija, ki sta bila z osmimi oziroma sedmimi goli tudi najboljša strelca turnirja.