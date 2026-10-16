Real Madrid je primerjal z Goebbelsom, zdaj zahtevajo njegov odstop

Španski nogometni velikan Real Madrid je v izjavi, objavljeni na njihovi spletni strani, zahteval takojšen odstop predsednika španske lige Javierja Tebasa, potem ko je ta način komuniciranja madridskega kluba primerjal s propagandnimi metodami nacističnega ministra Josepha Goebbelsa. V Realu so njegove besede označili za globoko žaljive in moralno zavržne.

Tebas je v petkovi objavi na družbenem omrežju X kritiziral vodstvo Reala in klubsko televizijo Real Madrid TV. Očital jima je selektivno prikazovanje sodniških odločitev, ponavljanje očitkov in ustvarjanje nezaupanja. Po njegovih besedah takšen način komuniciranja spominja na propagandne metode, ki jih je uporabljal Goebbels, predvsem sistematično ponavljanje sporočil in ustvarjanje sovražnikov.

Predsednik španske lige je pozneje pojasnil, da je primerjal izključno propagandne tehnike, ne pa politične ideologije. Toda Madridčanov s tem ni pomiril.

»Popolnoma nesprejemljivo je, da nekdo na dveh tako odgovornih položajih v španskem nogometu uporablja primerjave s propagandnimi metodami nacističnega režima za diskreditacijo našega kluba, njegovega vodstva in televizije,« so zapisali pri Realu.

Klub zahteva, da Tebas odstopi tako s položaja predsednika la lige kot s funkcije podpredsednika španske nogometne zveze.

Gre za novo zaostritev dolgoletnega spora med Tebasom in predsednikom Reala Florentinom Perezom. V preteklosti sta se večkrat spopadla zaradi projekta evropske superlige, v zadnjem obdobju pa predvsem zaradi Realovih očitkov o sodniških nepravilnostih in domnevni zaroti proti madridskemu klubu.