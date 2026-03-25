Real Madrid, prihaja Cristiano Ronaldo ml.

Prihodnost Cristiana Ronalda bi se lahko kmalu znova prepletla z madridskim Realom. Najstarejši sin slovitega portugalskega nogometnega zvezdnika se je ta teden mudil v Madridu, kjer je opravil trening z eno izmed mlajših selekcij belega baleta (Cadete A). Kot sta prva poročala The Athletic in kasneje potrdila Marca, gre za resen preizkus pred morebitnim prestopom v slovito nogometno akademijo La Fábrica.

Petnajstletni napadalec, ki se najbolje znajde na krilnem položaju, je trenutno član akademije savdskega Al Nassra, kamor se je preselil ob očetovem prestopu decembra 2022. Če bo dogovor sklenjen, bo Cristiano Ronaldo ml. znova sledil očetovim stopinjam, saj obiskoval mladinske šole Manchester Uniteda in Juventusa, kjer koli je igral njegov oče.