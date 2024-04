Real Madrid je kot Maribor, Barcelona kot Olimpija

V novi epizodi podkasta VAR smo se posvetili razlogom za slavje Maribora na večnem derbiju, ki je bilo pričakovano glede na formo v zadnjem obdobju, hkrati pa z vidika Olimpije tudi simptomatično za letošnjo sezono. V podkastu lahko slišite tudi napoved polfinala slovenskega pokala, ki prinaša zanimiva obračuna Gorica – Beltinci (sreda, 20.00) in Mura – Rogaška (četrtek, 20.00), v drugem delu pa tudi pogled na tuje, na obračun Reala in Barcelone, na nemški pokal in k Romi.

»Vprašanje ni, ali je Zoran Zeljković slab trener ali ne, vprašanje je, če njegova filozofija igre ustreza filozofiji Olimpije, ki naj bi jo negovala v slovenskem prostoru. V preteklosti je bil Maribor iz taktičnega vidika bolj previden, tekmovalen, Olimpija pa je vedno želela tudi igrati in imeti v svojih vrstah kakšnega zvezdnika, slog igre ni bil nepomemben. Enostavno lahko prenesemo to na tuje, Real Madrid je Maribor, Barcelona je Olimpija,« pojasnjuje Gorazd Nejedly. V podkastu izveste tudi, zakaj sta danes vlogi postavljeni na glavo.

Tokratno omizje podkasta VAR. Foto Marko Feist

Siniša Urošević medtem dodaja, da v Celju pogreša pravo zmagovalno mentaliteto, ki bi na noge dvignila tudi občinstvo in v nogometnem smislu zbudila knežje mesto, kjer bodo v prihodnjih tednih dobili državne prvake. Med drugim teče beseda tudi o tem, zakaj se lahko zgodi, da bo v Nemčiji pokalno lovoriko osvojil bodoči tretjeligaš.