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Nogomet

Real Madrid je velik favorit, zmago želi tudi Šeško

Pod drobnogledom nastopi treh slovenskih reprezentantov, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in vratar Jan Oblak imajo visoke ambicije.
Benjamin Šeško je pomemben adut v napadu Manchester Uniteda. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Galerija
Benjamin Šeško je pomemben adut v napadu Manchester Uniteda. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
F. T.
29. 8. 2026 | 04:30
2:36
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Sevilla – Atletico Madrid: Atletico ima kakovostnejšo zasedbo in tudi na zahtevnem gostovanju v Andaluziji ostaja favorit. Dodatna slovenska zanimivost bo Jan Oblak v vratih Madridčanov, ki bodo predvsem z organizirano obrambo poskušali umiriti Sevillo. Smiselna izbira je X2, za pogumnejše pa čista zmaga Atletica. Napoved: 1:2.

Stavite na svojega favorita v nogometu. Vsebino omogočajo E-stave. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

Leeds – Brentford: Na Elland Road prihajata moštvi, ki sta dobro odprli sezono. Leeds je trden predvsem v obrambi, kjer ima pomembno vlogo slovenski reprezentant Jaka Bijol, Brentford pa je nevaren v napadu in prek prekinitev. Zadnja tri medsebojna premierligaška soočenja so se končala brez zmagovalca, Brentford pa pri Leedsu ni zmagal že od leta 2015. Zato se ponuja 1X, zanimiva je tudi stava na manj kot 3,5 gola. Napoved: 1:1.

United po slabšem začetku potrebuje zmago

Manchester United – Ipswich: United po slabšem začetku potrebuje zmago, Old Trafford pa je idealen kraj za odgovor. Posebna pozornost bo usmerjena tudi v Benjamina Šeška, od katerega v Manchesteru pričakujejo gole in pomembnejšo vlogo v napadu. Ipswich lahko povzroči težave, toda kakovost je vendarle na strani gostiteljev. Izbira je zmaga Manchester Uniteda, zanimiva pa tudi kombinacija United in več kot 1,5 gola. Napoved: 2:0.

Jaka Bijol (desno) je del obrambe Leedsa. FOTO: Matthew Childs/Reuters
Jaka Bijol (desno) je del obrambe Leedsa. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Real Madrid – Malaga: Tu večjega stavniškega filozofiranja ni. Real je na domačem igrišču izrazit favorit in vse razen njegove zmage bi pomenilo veliko presenečenje. Ker bo kvota na enico nizka, je bolj zanimiva izbira Real Madrid –1, oziroma zmaga gostiteljev ob najmanj dveh golih na tekmi. Napoved: 3:0.

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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