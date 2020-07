Real Madrid lahko nocoj postane prvak

Ljubljana

Marcus Rashord je ob koncu sezone v strelski formi. FOTO: Peter Powell/Reuters

Man. United in Leicester za LP

Handanović pred Iličića?

Samir Handanović je adut Interja v vratih. FOTO: Daniele Mascolo/ Reuters

- Nocoj je v Španiji na sporedu 37. predzadnje kolo primere division, ki bo verjetno dalo odločitev o novem državnem prvaku. Če bo Real Madrid doma premagal Villarreal, se bo veselil 34. lovorike.Tudi če bi ekipispodletelo, je lahko konec, če Barcelona, ki zaostaja za štiri točke, ne bo vpisala treh točk proti Osasuni. Zanjo najboljši scenarij bi bila njena zmaga in poraz Reala, ki pa bi lahko še vedno vse nadoknadil v nedeljo pri Leganesu. V primeru istega števila točk bi bil prvak Real, ki ima boljši medsebojni izkupiček.V Angliji, kjer je po 30 letih naslov osvojil Liverpool, poteka huda bitka za mesta v ligi prvakov, v kateri bo znova igral tudi Manchester City po odločitvi Casa. Za dve mesti se merijo štiri ekipe, tudi Leicester in Manchester United, ki bosta igrala danes.Chelsea je blizu nastopu v ligi prvakov, za njim je z 59 točkami Leicester, toliko jih ima tudi Manchester United, za njima je velika gneča.Interbo ob 21.45 gostoval pri odpisanemu Spalu, z zmago bi se zavihtel na drugo mesto pred AtalantoV serie A je praktično vse odločeno o prvaku, ki bo spet Juventus, in tudi štirih udeležencih lige prvakov, to bodo še Inter, Atalanta in Lazio.