Real Madrid brez zvezdnika za superpokal

Napadalec Real Madrida Kylian Mbappe bo ta teden izpustil španski nogometni superpokal, saj okreva po zvinu kolena, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Španski velikan francoskega zvezdnika in najboljšega strelca ekipe ni imenoval za turnir v Džedi v Savdski Arabiji.

Vir blizu 27-letnika je za AFP povedal, da bo Mbappe verjetno odsoten vsaj tri tedne. Ekipa Xabija Alonsa se bo v četrtek v polfinalu pomerila z mestnim tekmecem Atleticom Madridom, kjer je prvi vratar slovenski reprezentant Jan Oblak. Barcelona se bo na drugi tekmi v sredo pomerila z Athletic Bilbaom.

Lani je naslov osvojila Barcelona.