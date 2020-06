Real Madrid želi unovčiti spodrsljaj Barcelone

Josip Iličić v slovenski soseščini

Josip Iličić in soigralci gostujejo v Vidmu. FOTO: Miguel Medina/AFP



V Angliji bolj mirno kot na celini

Zadnja nedelja v juniju prinaša štiri tekme španskega prvenstva, največ navijačev zanima gostovanje madridskegapri Espanyolu v Barceloni. Bolj slovit katalonski klub,, je že opravil svoje: Barçi je namreč spodrsnilo v Vigu (2:2), zato ima Real lepo možnost za korak naprej v boju za naslov španskega prvaka. Bo Real unovčil spodrsljaj Barcelone?Slovenski vratarje z Atleticom že v soboto zvečer prišel do nove zmage. Rdeče-beli so bili z 2:1 boljši od, uspešen niz pa bodo želeli nadaljevati tudi v torek proti Barceloni. V Madridu sta v prvem polčasu mreži mirovali, domači so do vodstva prišli v 59. minuti, ko je zadel. Atletico je osvojil 13 od možnih 15 točk, odkar se je liga po prekinitvi zaradi novega koronavirusa nadaljevala. Že v petek se je Sevilla na domačem igrišču zrazšla z izidom 1:1.V Italiji je bil pod drobnoledom dvoboj Juventusa in Lazia za naslov najboljšega na »škornju«. Juve je doma zmlel Lecce (4:0), Rimljani so z veliko težavo odgovorili v tekmi s Fiorentino (2:1). Nedelja prinaša šest tekem, med drugim tudi obiskv majici Atalante v Vidmu.Danes igrajo le eno tekmo angleškega prvenstva, saj na Otoku v teh dneh živahno tudi v pokalu FA. Igrala bosta le Watford in Southampton. V seštevku boja za naslov je seveda vse odločeno: Liverpool si je prvič po 30 letih priigral naslov prvaka.