FOTO:Real ne bo šel naprej, Juve in Barca pač

Slaviša Stojanović: »Vse sloni na Messiju, če Messi kaj naredi, potem gre skozi, če ni v dnevni formi, je problem.« FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Ermin Šiljak: » Poglejte, kaj se je zgodilo pri nas. Gorica pet mesecev ni imela tekme, pa je razbila Triglav.« FOTO: Blaž Samec/Delo

Dušan Kosić: »Če že ne more biti prvak Real, naj bi drugi klub iz Madrida, za katerega igra naš Jan Oblak, Atletico. FOTO: Jure Eržen/Delo

Darko Milanič: »Osebno bi raje videl, da gre naprej Real, toda brez Sergia Ramosa bo težko zaustavil domače napadalce.« FOTO: Leon Vidic/Delo

Nenad Protega: »Vsa ta situacija s koronavirusom je pripeljala do najbolj nepredvidljive končnice lige prvakov.« FOTO: Leon Vidic/Delo

»Najbolj me zanima tekma Juventusa. Glede na to, kako je končal italijansko prvenstvo, vanjo ne vstopa z optimizmom in samozavestjo. Po drugi strani ima mogoče srečo, ker Lyon ni v tekmovalnem ritmu in je popolna neznanka. Res pa je, da je imel dovolj časa, da se pripravi samo za eno tekmo. Zelo zanimivo bo to pogledati. Juventus ima težavo, ker enostavno ne zna več ohraniti svoje mreže nedotaknjene in že en prejeti gol bi pomenil ogromno težavo, saj je 0:1 zelo neugoden rezultat za loviti.Tudi Barcelona ni v dobrem stanju, ogromno je notranjih trenj, kar se odraža na igrišču. Vse sloni na Messiju, če Messi kaj naredi, potem gre skozi, če ni v dnevni formi, je problem. Ekipa Napolija je že dolgo časa skupaj, za njo je veliko težkih tekem, dobila je tudi italijanski pokal. Je v nekem zanosu, ali je to dovolj, bomo videli, igrišče na Camp Nouu je široko in težko je tam igrati. Real? Težko se mu bo izšlo. Dodal bi še nekaj, ta virus je marsikaj spremenil. Nekatere ekipe so imele veliko podporo s tribun, zdaj pa ni gledalcev in ni pritiska. Juventus bo to pogrešal, tudi Barcelona, čeprav je tam bolj gledališko vzdušje. Toda vseeno je drugače, če te gleda 80 tisoč ali 90 tisoč ljudi.«»Juventus je že deveto leto zapored končal prvi v Italiji, zato mu to ne daje več zadoščenja. Želi se približati najboljšim v Evropi in po dolgih letih osvojiti ligo prvakov. A to bo zelo težko, ker so Real Madrid, Manchester City in Bayern močnejši. Nogomet je zelo nepredvidljiv in Lyon ga lahko izloči. Poglejte, kaj se je zgodilo pri nas. Gorica pet mesecev ni imela tekme, pa je razbila Triglav. Je pa vseeno prednost, če si v nekem ritmu.Pred Realom je težka naloga, prva tekma ga je drago stala. Je pa Real veliko ime in je že uprizarjal čudeže tudi v zadnjih minutah. Vseeno dajem prednost Cityju. Barcelona? Mislim, da je vso dogajanje okrog nje prenapihnjeno, bližajo se volitve. Več se piše o težavah, kot resnično so. Ekipa se s tem ne obremenjuje. Njene igre niso prepričljive, ima pa še vedno rezultate in je pri vrhu. Proti Napoliju je favorit, še posebej doma, čeprav je velik minus, da ne bo gledalcev. To velja za vse. Vzdušje naredi pravo tekmo in ponese igralce. Domačim ekipam da še dodatno moč.«»Ni velika skrivnost, da mi srce bije za Real Madrid, ampak že po prvi tekmi sem ga nekako odpisal. Morda je zdaj v malce boljše položaju kot je bil pred meseci, vmes je osvojil španski naslov. Ampak manjka mu nekaj igralcev in glede na tekmeca bi rekel, da mu bo težko uspelo.A če že ne more biti prvak Real, naj bi drugi klub iz Madrida, za katerega igra naš Jan Oblak, Atletico. Juventus se bo znal zbrati za tako resno tekmo, res pa je, da je Lyon zanj zelo neugoden, kar se je izkazalo že v Franciji. Vsekakor je lepo, da se začenja tudi nogomet na najvišji ravni.«»Juventus bi glede na tradicijo, ki jo ima, moral iti naprej. Ni ravno v ekstra formi, prvenstvo je pospravil v žep, kot ga pač je. Ima igralce, ki se znajo na takšnih tekmah zmotivirati. Druga tekma, ta v Manchestru, je bolj kočljiva. Kakovosti je ogromno v obeh moštvih, ampak City ima prednost in to lepo prednost.Osebno bi raje videl, da gre naprej Real, toda brez Sergia Ramosa bo težko zaustavil domače napadalce. Mislim, da bo City napredoval. Vso spoštovanje do Napolija, ampak razlika v kakovosti je močno na strani Barcelone. Bayern ne bi smel imeti težav s Chelseajem, a nikdar se ne ve. Že nekaj časa je na hladnem.«»Favorita nimam, sem se odločil, da je lažje in lepše gledati tekme, če nisi obremenjen. Vsa ta situacija s koronavirusom je pripeljala do najbolj nepredvidljive končnice lige prvakov. Veliko je različnih dejavnikov, ni gledalcev, odloča samo ena tekma ... Vse to je nekaj novega. Verjetno pa se bodo v odločilnih bojih znašla znana imena morda s kakšno izjemo. Zaostanek Reala ni nekaj nenadoknadljivega, saj bo dejansko tekma na nevtralnem igrišču. Večji minus je to, da ne bo Ramosa. Vemo, da je City močnejši spredaj. Če bo Realu uspelo zapreti te luknje v obrambi, bo imel možnosti, ker do priložnosti bo gotovo prišel.Lyon že dolgo ni igral resne tekme razen finala ligaškega pokala, to je lahko težava, vendar ne nujno, Juventus se je znašel v momentu, ki ga ni vajen, v Italiji je izgubil zadnji dve tekmi. Ima pa širino in kakovost, ki lahko vedno odločita. Juve je v prednosti, a ne v veliki. Napolija ne gre odpisati, vendar se mi zdi, da njegova igra ustreza Barceloni, ker se ne zapira. Če se bo šlo gor-dol, bo Barcelona vsekakor zmagala.«