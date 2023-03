Real po zaostanku do treh točk

Nogometaši Real Madrida so uspešno opravili generalko pred pomembnima obračunoma, ki ju čakata prihodnji teden v ligi prvakov in španskem prvenstvu. Pred domačimi gledalci so v 25. kroga la lige Lige premagali Espanyol s 3:1 in s 17. zmago zmanjšali zaostanek za vodilnimi Katalonci na šest točk.

Aktualni evropski in španski prvaki, ki se bodo v sredo merili z Liverpoolom, v nedeljo pa jih v Barceloni čaka clasico, so se morali krepko potruditi za vse tri točke.

Gostje iz Barcelone so namreč povedli že v osmi minuti preko Joseluja, še v prvem polčasu sta za preobrat poskrbela Vinicius Junior (22.) in Eder Militao (39.), končni izid pa je v 92. minuti postavil Marco Asensio.