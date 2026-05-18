Real pristal na pogoje, Mourinho se vrača

Po trinajstih letih se na štadion Bernabeu vrača portugalski trener Jose Mourinho. Po poročanju novinarja Fabrizia Romana je 63-letnik z vodstvom kraljevega kluba sklenil ustni dogovor glede vrnitve v špansko prestolnico, kamor bo odpotoval po sobotni tekmi Reala z Athleticom.

Podpisal bo dveletno pogodbo, klub pa je po pisanju medija COPE pristal na nekatere pomembne zahteve Portugalca. Mourinho bo imel pravico izbrati igralce, ki si jih želi pripeljati v Madrid, upravni odbor ne bo smel poseči v treninge, ne bo govoril na »nepotrebnih« tiskovnih konferencah, s seboj pa bo lahko pripeljal svoj trenerski štab.

Mourinho se je Realu pridružil leta 2010 ter je v treh letih na trenerski klopi osvojil špansko prvenstvo, kraljevi pokal in španski superpokal. Po odhodu iz Madrida se je vrnil k Chelseaju, nato pa je vodil še Manchester United, Tottenham, Romo, Fenerbahče in Benfico, s katero je bil letos v portugalskem prvenstvu neporežen, a je kljub temu zasedel tretje mesto.