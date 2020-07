Real še dve točki do naslova, Atalanta za 2. mesto

Ljubljana

Luka Modrić je kljub 34 letom glavni motor Realovega stroja. FOTO: Jorge Guerrero/AFP

Po Handanovićevem hudem spodrsljaju tik pod vrh

Alexis Sanchez ima vse bolj vidno vlogo pri Interju. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

- »Naslednje leto mu poteče pogodba. Dajte mu še eno. In to hitro,« so komentatorji španskega nogometnega prvenstva soglasno sporočili Realovemu vodstvu. Nogometaš, ki si po njihovem zasluži »dosmrtno« pogodbo jeHrvaški zvezdnik ima v po koronskem prvenstvu eno od ključnih vlog v Realovem šampionskem pohodu, ki je včeraj šel zmagovito tudi čez Granado. Zmaga moštva trenerjaje bila tesna, 2:1, toda Real zdaj od naslova ločita le še dve točki v zadnjih dveh tekmah.Senatorji v Realovem moštvu imajo pri Zidanu pomembno vlogo.je avtoriteta št. 1,igra eno od najboljših sezon in zazaostaja le za tri gole (19:22) v bitki za lovorikoza najboljšega strelca. Modrić se jima je priključil v delu sezone, ko drugim pošteno jemlje sapo ali voljo. Toda že skoraj 35-letni Modrić je v Zidanovem mozaiku eden od najpomembnejših kamenčkov. Francoz obožuje delavnega in moštvu predanega Hrvata.Nihče ne dvomi o tem, da Zidane ne bi popeljal Reala do drugega naslova pod njegovim vodstvom. Njegov taktično izbrušen trenerski čut ima italijanski gen, s katerim tekme zmaguje brez sijaja, a zanesljivo. Četudi je le gol razlike. Tudi pri Granadi je šlo na tesno, a potem, ko je že imel prednost z 2:0.O Zidanovi raznovrstnosti in igralskih odločitvah veliko pove, da je sinoči prvi gol v Realovi majici dosegelin je postal že 21. Realov igralec v tej sezoni, ki je dosegel gol.je že poldrugo desetletje med najboljšimi vratarji v Italiji in na svetu. Pri Interju je od leta 2011 in je kapetan enega od najslavnejših moštev. Ima sloves vratarja, ki ubrani zelo veliko čistih priložnosti ni enajstmetrovk, toda tu in tam se mu prikrade tudi kakšen spodrsljaj. Hud in za vratarja domala nedopusten. Včerajšnji proti Torinu, ko je po nenevarnem predložku izpustil žogo iz rok in omogočil, da je žogo le porinil v mrežo, ni bil usoden, čeprav je omogočil vodstvo Torina na gostovanju v Milanu. Tudi trenerjuse je z obrazne mimike videlo, kako ga je polomil Samir. Toda Inter se je v drugem polčasu pobral in se z zmago s 3:1 vrnil tik po vrh, na katerem je čvrsto Juventus.Toda že zvečer bi utegnil Handanovića z drugega mesta spodriniti drugi slovenski zvezdnik v serie A. Ob 21.45 se bosta v zgodovinsko enemu od največjih lokalnih derbijev pomerila kluba, ki ju loči le 46 kilometrov – Atalanta in Brescia. Njuni dvoboji imajo bogato in pestro zgodovino s podlago v srednjem veku. Čeprav je razlika med moštvom ogromna, si nihče v taboru najuspešnejšega moštva v tem letu, Atalanti, ne drzne podceniti tekmeca, ki bo izpadel v drugo ligo.Iličić se je v Torinu proti Juventusu vrnil v začetno enajsterico moštva. Juventus je z neodločenim izidom tudi končal Atalantin niz devetih zaporednih zmag.Juventusov naslov ni ogrožen, za podprvaka pa se bodo krčevito spopadli Inter, Lazio (oba 68) in Atalanta (67).