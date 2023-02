Real še petič najboljši

Nogometaši madridskega Reala so postali zmagovalci klubskega svetovnega prvenstva v Maroku. Evropski prvak je v finalu v Rabatu premagal azijskega predstavnika Al Hilal iz Savdske Arabije s 5:3 (2:1). Real Madrid, zmagovalec evropske lige prvakov, je upravičil vlogo favorita na klubskem svetovnem prvenstvu. V finalu je že zgodaj v drugem polčasu zlomil odpor azijske zasedbe in znova dvignil pokal zmagovalca tekmovanja, ki ga je osvojil že v letih 2014, 2016, 2017 in 2018, pred tem pa je še trikrat slavil v predhodnem medcelinskem pokalu.

Madridčani so tako nasledili londonski Chelsea, ki je zmagal na prejšnjem turnirju. Ta je v zadnjem obdobju povsem v evropski domeni, saj klubi s stare celine naslove nizajo vse od leta 2012. Petkrat v tem obdobju je zmagal Real, Bayern dvakrat, Barcelona, Liverpool in Chelsea pa po enkrat.

Madridčani so finale dobro začeli, po 18 minutah so vodili že z 2:0. Najprej se je med strelce vpisal Vinicius Junior po podaji Karima Benzemaja, nato pa je zadel še Federico Valverde. Da se Al Hilal ne bo kar tako predal, pa je nakazal zadetek Mousse Marege v 26. minuti, 2:1 pa je bil tudi izid polčasa, v katerem je imel Real približno dve tretjini časa žogo v nogah.

Real Madrid – Al Hilal 5:3 (2:1) Štadion princa Mulaja Abdelaha, gledalcev 44.439, sodniki Taylor, Beswick in Nunn (vsi Anglija). Strelci: 1:0 Vinicius Junior (13.), 2:0 Valverde (18.), 2:1 Marega (26.), 3:1 Benzema (54.), 4:1 Valverde (58.), 4:2 Vietto (64.), 5:2 Vinicius Junior (69.), 5:3 Vietto (79.). Real Madrid: Lunin, Carvajal (od 79. Vallejo), Alaba, Camavinga, Rüdiger, Kroos (od 74. Asensio), Modrić, Tchouameni (od 62. Ceballos), Benzema (od 62. Rodrygo), Valverde, Vinicius Junior; Al Hilal: Al Majuf, K. Al Davsari, Al Bulajhi, Jang, Abdul Hamid, Cuellar, Carrillo (od 75. N. Al Davsari), Kano, Vietto (od 87. Al Hamdan), Marega (od 86. Ighalo), S. Al Davsari (od 75. Michael).

Španska zasedba pa je spet pobegnila za dva zadetka v 54. minuti, takrat je zadel Benzema, podal pa Vinicius Junior. Le štiri minute pozneje je Real vodil že s 4:1, potem ko je po podaji Danija Carvajala še drugič na tekmi zadel Valverde.

Luciano Vietto je v 64. minuti zmanjšal prednost Reala, toda ta je že petič na tekmi zadel v 69. minuti, spet je bil strelec Vinicius Junior. Golov polna tekma pa je ponudila še en zadetek, Vietto je v 79. minuti poskrbel za končnih 5:3. Za zmago so Španci dobili 4,6 milijona evrov, finalisti pa 3,7 milijona.