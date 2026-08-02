Real stisnil gumb za alarm, Mourinho kot rešitelj

Vroče špansko poletje so pred dvema tednoma popestrili nogometaši z naslovom svetovnih prvakov in tako še bolj dvignili temperaturo. A če se pripeke sicer vajeni domorodci tudi pritožujejo nad zdaj že res nadpovprečno vročino, jim je seveda visoka nogometna temperatura všeč. Večdnevno slavje se je malce umirilo, navijači že odštevajo do novih klubskih izzivov. Še posebej nestrpni so tisti od najuspešnejšega nogometnega kluba stare celine Reala iz Madrida, za katerim je sezona brez lovorike. A obenem z rekordno visokim proračunom in tudi dobičkom.

Ko mora kraljevski klub gledati v hrbet največjemu tekmecu iz Barcelone, kar se je nazadnje zgodilo v španskem prvenstvu, iz pokalnega tekmovanja pa izpade že v osmini finala (za povrh s krepko manj uglednim Albacetejem), v metropoli države vklopijo znak za alarm. Seveda precej prebivalcev glavnega španskega mesta stiska pesti za Atletico z našim Janom Oblakom, toda globalna prepoznavnost zaradi vse tradicije in navsezadnje kar 15 lovorik evropskega klubskega prvaka (sledijo Milan 7, Bayern in Liverpool po 6, Barcelona 5) pripada seveda Realu. V dobrem in slabem. To potrjuje tudi v hipu razprodani štadion (30.000 sedežev) za današnjo prijateljsko tekmo s Fiorentino v Celovcu. In ne glede na to, da na igrišču ne gre pričakovati vseh Realovih asov, ki so pred kratkim nastopili na mundialu, bo na polnih tribunah živahno.