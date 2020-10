Real tudi v ligi prvakov na pomožnem stadionu

Madrid - Španski nogometni velikan Real Madrid bo zaradi prenavljanja osrednjega štadiona Santiago Bernabeu tekme lige prvakov, na katerih bo gostitelj, igral na štadionu za trening Alfredo di Stefano, je sporočila Evropska nogometna zveza (Uefa). Omenjeni objekt ima zmogljivost za 6000 gledalcev in nogometaši Reala že od junija na njem igrajo tekme španske lige.



Ker pa v letu covida-19 tekme lige prvakov potekajo brez gledalcev, je kraljevi klub ocenil, da se mu bolj splača tekme igrati na pomožnem štadionu. Iz Reala so sporočili, da obstaja možnost vrnitve moštva na Santiago Bernabeu v drugem delu lige prvakov, če bi v tem času Uefa in pristojne oblasti dale zeleno luč za gledalce na tribunah.