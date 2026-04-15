Nogomet

Real v Münchnu s črnimi trakovi, umrl je legendarni kapetan

V 97. letu starosti se je poslovil sloviti Urugavjec Jose Santamaria, ki je desetletja oblikoval španski nogomet kot igralec in trener.
Jose Santamaria, branilec po profilu, je bil vrsto let tudi kapetan slavnega moštva belih, ki je vladalo v Evropi ob koncu petdesetih letih in začetku šestdesetih minulega stoletja. FOTO: AFP
Jose Santamaria, branilec po profilu, je bil vrsto let tudi kapetan slavnega moštva belih, ki je vladalo v Evropi ob koncu petdesetih letih in začetku šestdesetih minulega stoletja. FOTO: AFP
Š. R., STA
15. 4. 2026 | 13:55
Real Madrid je zavit v črno. Pred povratno tekmo četrtfinala lige prvakov z Bayernom v Münchnu je klub prejel žalostno novico. V 97. letu starosti je umrl sloviti Jose Santamaria, ki je desetletja oblikoval španski nogomet kot igralec in trener, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po rodu Urugvajec, ki je opravljal tudi naloge selektorja španske reprezentance, je bil »ena največjih legend našega kluba in svetovnega nogometa«, so v izjavi ob smrti štirikratnega zmagovalca pokala evropskih prvakov, predhodnika lige prvakov, zapisali španski rekorderji.

Predsednik kluba Florentino Perez se je poklonil Santamarii kot eni največjih ikon kluba. Bil je del legendarne ekipe, ki je skupaj z igralci, kot so Alredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Paco Gento in Raymond Kopa oblikovala mit o Real Madridu. Santamaria je vedno poosebljal vrednote kluba. Real Madrid je ostal njegova največja strast do samega konca.

Santamaria se je k Real Madridu pridružil iz urugvajskega kluba Nacional leta 1957 in dres galaktikov nosil devet sezon, do leta 1966. V 337 tekmah je s klubom osvojil štiri evropske pokale, en medcelinski pokal, šest naslovov španske la lige in en naslov zmagovalcev španskega pokala Copa del Rey.

Bil je tako reprezentant Urugvaja kot Španije. Za Urugvaj je odigral skupno 25 tekem in za Španijo 16, za svojo južnoameriško rojstno državo je sodeloval na svetovnem prvenstvu leta 1954 v Švici, za Španijo pa na svetovnem prvenstvu leta 1962 v Čilu.

Po igralski karieri je postal trener, sprva je delal z mladinskimi ekipami Real Madrida. Kasneje je vodil španske olimpijske ekipe na igrah leta 1968 v Mehiki in leta 1980 v Moskvi.

Leta 1982 je Santamaria treniral tudi špansko reprezentanco na svetovnem prvenstvu na domačih tleh. Od leta 1971 naprej je sedem sezon treniral tudi Espanyol in postal rekorder kluba z 252 tekmami.

