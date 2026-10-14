Real v Rimu od 1:3 do 4:3 v sedmih minutah, arabski derbi branilcem naslova

Slovenska nogometna reprezentanta Kenan Bajrić in Andraž Šporar sta s Slovanom iz Bratislave v 2. krogu lige prvakov doma proti Stuttgartu izgubila z 0:3. Derbi večera med Manchester Cityjem in branilcem naslova Paris Saint-Germainom je pripadel slednjemu, zmagal je s 4:2.

Nemci so v Bratislavi povedli v 29. minuti, ko se je med strelce vpisal Deniz Undav. Slovaki, ki so po dveh porazih na zadnjem mestu in pri katerih je Šporar igral do 81. minute, Bajrić pa celo tekmo, so v uvodu drugega polčasa dosegli gol, a iz prepovedanega položaja, nato zatresli še prečko prek Sandra Cruza, prav slednji pa je nato v 65. minuti z avtogolom podvojil prednost Nemcev, ki so zmago potrdili v 90. z golom Ermedina Demirovića.

V Manchestru je Desire Doue Parižane v 13. minuti popeljal v vodstvo, potem ko je zadel z 18 metrov, v 15. pa podal za 2:0, ko je zadel Ousmane Dembele. V 32. minuti so imeli Angleži nekaj sreče, ko je Achraf Hakimi s strelom z glavo zadel vratnico, toda še v isti minuti je Vitinha izvrstno predstavo branilcev naslova kronal z novim zadetkom za 3:0. Enzo Maresca je po Cityjevem slabem prvem polčasu na začetku drugega dela opravil trojno menjavo, ekipa je zaigrala bistveno bolje, v 53. minuti pa je Erling Haaland zmanjšal zaostanek s strelom z glavo. Kljub pritisku gostiteljev so Parižani v 63. minuti zadeli za 4:1, streljal je Maghnes Akliouche, domačemu vratarju Gianluigiju Donnarummi pa ob neposrečenem posredovanju žoge ni uspelo zadržati izven mreže. City je imel svoje priložnosti, v 70. je Nuno Mendes na golovi črti preprečil nov gol Angležev, ki so prek Enza Fernandeza zatresli še vratnico in prek Haalanda prečko, v 75. pa je Haaland zadel za 2:4 s svojim 61. golom v ligi prvakov na svoji 60. tekmi. Ferran Torres je ob koncu zapravil še najstrožjo kazen za PSG.

Real Madrid je v Rimu proti Romi po preobratu zmagal s 4:3. Rimljani, pri katerih je zaradi poškodbe igro hitro zapustil Manu Kone, so povedli v 20. minuti z močnim strelom Martena de Roona z 18 metrov, Kylian Mbappe pa je s prav tako močnim udarcem izven kazenskega prostora v 25. poskrbel za 1:1. Realov napadalec je pri 27 letih vpisal svoj 100. nastop v ligi prvakov in s tem podrl rekord Lionela Messija, ki mu je to uspelo pri 28 letih.

Nogometaši Paris Saint Germain (desno) so v Manchestru v prvem polčasu uprizorili šampionsko predstavo. FOTO: Phil Noble/Reuters

Donyell Malen je v 51. minuti poskrbel za novo vodstvo Rome, šest minut pozneje pa je zadel še za 3:1. Mbappe je pozneje dosegel še en zadetek, vendar iz prepovedanega položaja, Carlos Espi pa je v 83. le zmanjšal zaostanek Špancev, ki so nato v 85. izenačili prek Endricka. Do zmage so prišli v 90. minuti, ko je zadel še Antonio Rüdiger.

Aston Villa je s 6:0 odpravila Fenerbahče. Domačini so v Birminghamu hitro povedli z 2:0 po golih Johana Manzambija v 12. in Nicolasa Jacksona v 31. minuti, slednji je nato dodal še gol v 39. za 3:0. Ross Barkley je z bele pike v 68. minuti dosegel gol za 4:0, v 72. za 5:0, Tammy Abraham pa v 90. za 6:0. Betis je s 3:2 premagal Porto, Isco je z bele pike dosegel zmagoviti gol v 84. minuti.

V Linzu so beli »rdeči« napolnili mrežo avstrijskega prvaka. FOTO: Elisabeth Mandl/Reuters

Bodö/Glimt je z 1:0 odpravil Borussio Dortmund, Šahtar Doneck pa s 3:1 AEK Atene. Pred tem je Liverpool v Linzu zmagal s 6:3, pri čemer je Bradley Barcola prispeval tri zadetke in prišel do druge zmage, za domače je dvakrat zadel Florian Flecker, Feyenoord pa je na drugi tekmi v zgodnejšem terminu doma proti Comu slavil s 3:2 in mu zadal prvi poraz.

Po dveh krogih so stoodstotni še PSG, Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting, Arsenal, Real Madrid in Betis. V torek je madridski Atletico z Janom Oblakom z 2:0 premagal Manchester United, pri katerem zaradi poškodbe ni bilo Benjamina Šeška, praška Slavia je z Danijelom Šturmom z 0:2 izgubila v gosteh pri Sabahu, milanski Inter pa je s 3:4 izgubil proti Bruggeu, pri katerem Tian Nai Koren ni igral za Belgijce.