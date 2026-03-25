Real v težavah: Mbappeju slikali napačno koleno, dodatke predpisuje ChatGPT

Real Madrid je največji nogometni klub na svetu, ki na zelenicah znova blesti, več težav ima zdravniška služba kraljevega kluba. Prvemu zvezdniku Kylianu Mbappeju so konec leta slikali napačno koleno, za nameček jih je bivša nutricionistka obtožila, da za predpisovanje prehranskih dodatkov uporabljajo brezplačno verzijo programa umetne inteligence ChatGPT.

Mbappe je imel ob koncu decembra težave s kolenom, a rezultati pregledov z magnetno resonanco niso pokazali nobene poškodbe, zato je Francoz odigral še tri tekme, bolečine pa niso izginile. Šele takrat je zdravniška služba ugotovila, da so opravili preiskave na zdravem desnem kolenu, Mbappeja pa so mučile bolečine v levem in pregled so ponovili.

Rezultati preiskav na poškodovanem levem kolenu so pokazali delno natrganino kolenskih vezi in Mbappeja je čakala rehabilitacija. Kako je do velikega spodrsljaja prišlo, predstavniki Reala in francoskega napadalca zaenkrat ne komentirajo.

Da z zdravniško službo ni vse v najlepšem redu, kažejo tudi obtožbe zdaj že nekdanje nutricionistke Itziar Gonzalez. Real jo je najel zaradi krize s poškodbami pri igralcih, nato pa njenih nasvetov niso upoštevali, temveč so nadaljevali s svojo prehransko politiko, ki je vključevala tudi uporabo brezplačne verzije ChatGPT za nasvete pri predpisovanju prehranskih dodatkov.

Gonzalezova je beli balet zapustila ob koncu lanskega leta, kriza s poškodbami se nadaljuje. Trenutno zaradi poškodb mišic ali vezi manjkajo Thibaut Courtois, Raul Asencio, David Alaba, Ferland Mendy, Rodrygo (ki je že končal sezono), Dani Ceballos, Joan Martinez in Eder Militao, Jude Bellingham pa se ravno vrača po šest tednov dolgi odsotnosti.