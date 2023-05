Real vs. ManCity: V Madridu že pričakujejo finale pred finalom

V nadaljevanju preberite:

Privrženci vrhunskega spektakla bi težko zahtevali več: drugi majski torek prinaša nemara najtežje pričakovani dvoboj Uefine lige prvakov 2022/23, spopad najbolj trofejnega kluba na svetu in vzpenjajoče se sile, ki bi dala »vse« petrodolarje v zameno za podobno veljavo v nogometni družini. Drevišnja (21.00) prva tekma polfinala lige prvakov med Realom in Manchester Cityjem je klasičen derbi favoritov za končno zmago v istanbulskem finalu in redko videni spopad dveh milijard evrov vrednega igralskega kadra.

Koga bosta poslala v ogenj trenerja Carlo Ancelotti in Pep Guardiola? Kakšen izkupiček medsebojnih tekem imata Real Madrid in Manchester City? Na koga stavijo navijači obeh klubov in kakšen strelski dvoboj se obeta na štadionu Santiago Bernabeu?