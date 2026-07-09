Real zaprl vrata snubcem: pomembni Francoz ostaja v Madridu

Aurelien Tchouameni bo tudi v prihodnjih letih nosil dres madridskega Reala. Francoski reprezentančni vezist naj bi z madridskim velikanom sklenil novo pogodbo, ki ga bo na štadionu Santiago Bernabeu zadržala do junija 2031.

Šestindvajsetletnik je imel doslej pogodbo sklenjeno do leta 2028, v zadnjih mesecih pa se je njegovo ime povezovalo predvsem z Manchester Unitedom. Toda po poročanju Fabrizia Romana odhod iz Madrida nikoli ni bil resna možnost. Madridčani naj ne bi želeli odpreti vrat za njegov prestop, svoje pa naj bi dodale tudi visoke finančne zahteve igralca.

Od negotovosti do novega zaupanja

Tchouameni se je Realu pridružil leta 2022 iz Monaca, španski velikan pa je zanj takrat plačal približno 100 milijonov evrov z dodatki. V Madridu ni imel vedno mirnega obdobja, saj so ga spremljale tudi kritike navijačev in medijev, toda v zadnji sezoni se je znova uveljavil kot eden ključnih igralcev v zvezni vrsti.

Njegova prednost je predvsem vsestranskost. Poleg osnovne vloge defenzivnega vezista je večkrat zakrpal tudi težave v obrambi in po potrebi zaigral kot osrednji branilec. Prav ta prilagodljivost je za Real posebej dragocena, saj lahko Francoz pokriva več položajev in ekipi daje dodatno ravnotežje.

Tchouameni je za Real Madrid zbral že skoraj 200 nastopov. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Predvsem po burnem zaključku sezone in napetostih s Federicom Valverdejem so se pojavila vprašanja, ali bi lahko Real vendarle prisluhnil ponudbam iz tujine. Zanimanje evropskih velikanov ni bilo presenečenje, toda Tchouamenijeva želja naj bi bila ves čas jasna: ostati v Madridu in nadaljevati zgodbo v belem dresu.

Mourinho računa nanj

Po poročanju tujih medijev naj bi imel pri igralčevi odločitvi pomembno vlogo tudi Jose Mourinho. Portugalski trener naj bi Tchouameniju dal jasno vedeti, da ga vidi kot enega od pomembnih členov prihodnje ekipe.

Novica o dogovoru prihaja v času, ko je Tchouameni s francosko reprezentanco na svetovnem prvenstvu. Zaradi mišične poškodbe je že izpustil tekmo osmine finala proti Paragvaju, njegov nastop v četrtfinalu proti Maroku prav tako ostaja vprašljiv.