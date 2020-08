Real želi izločiti City in nadomestiti izgubljenih 180 milijonov €

Štadion prazen in zaprt za turistične obiske

Realov trener Zinedine Zidane je z osvojenim španskim prvenstvom sezono že naredil zelo uspešno, toda uspeh kluba v ligi prvakov bi mu prišel še kako prav. FOTO: Gabriel Bouys/AFP



Privlačne Uefine nagrade za napredovanje

Španski prvakbi z morebitnim napredovanjem v četrtfinale lige prvakov ublažil izpad prihodkov zavoljo pandemije koronavirusa. Povratna tekma 1/8 finala lige prvakov medin madridskim Realom bi lahko postala ena od najbolj zanimivih nogometnih predstav postkoronskega obdobja.Angležem pomeni izjemno veliko, ker želijo s cenjeno lovoriko izničiti izgubljen boj za angleškega prvaka, Španci želijo prek vnovičnega uspeha v ligi prvakov vsaj delno nadomestiti velik izpad prihodkov zavoljo pandemije novega koronavirusa., v Madridu je bilo 2:1 za Angleže.Real je v tej sezoni bolj kot kadarkoli prej odvisen od evropskih uspehov. Ne gre le za slavo, ki je Realu v ligi prvakov seveda ne manjka, saj je daleč najuspešnejši klub izpod dežnika Uefe. Klub namreč želi predvsem izničiti, ker je igral zadnji del španskega prvenstva brez navzočih gledalcev.Real prek tekem, prodaje vstopnic in častnih lož ter drugih prihodkov na dan tekem ustvari lep del svojih letnih prihodkov, ob tem je zaprt, ki je ena od najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Madridu, klub pa bo najbrž izgubil tudi prihodke od tradicionalne poletne turneje s prijateljskimi tekmami po vsem svetu.Finančni izplen od (ne)uspeha v tej sezoni lige prvakov je torej še kako pomemben tudi za tako uspešen in organiziran klub, kot je Real Madrid. Če bi moštvo trenerjanadoknadilo zaostanek s prve tekme v Madridu (City je zmagal z 2:1), bi prejeloSkok v polfinale bi klubu navrgel še 12 milijonov €, evropski prvak bo bogatejši še za 19 milijonov, poraženi finalist za 15 dodatnih milijonov evrov. In 4,5 milijona prinaša tudi osvojeni superpokal … Ob tem je treba upoštevati tudi morebitni večji delež kluba ob delitvi pogače iz »market poola«.