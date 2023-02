Real zgolj ena lovorika loči od jubilejne stotice

Nogometaši madridskega Reala so v sobotnem finalu klubskega svetovnega prvenstva v maroškem Rabatu s 5:3 (Vinicius Junior 13., 69., Federico Valverde 18., 58., Karim Benzema 54.) ugnali Al-Hilal iz Savdske Arabije in s petim naslovom izboljšali lasten rekord tega tekmovanja.

Po osvojenem 99. naslovu v zgodovini kluba je zdaj na obzorju tudi jubilejna 100. lovorika, Barcelona, s katero se bodo Madridčani v začetku marca in aprila pomerili v polfinalu španskega pokala, je trenutno zbrala 97 naslovov. Obe ekipi lahko do konca sezone dosežeta častitljiv jubilej, toda Barcelona bi morala poleg pokala osvojiti še španski naslov in evropsko ligo, medtem ko je Real poleg obeh državnih tekmovanj v boju tudi za zmago v ligi prvakov.

»Vinicus napreduje z ekipo, ki je po osvojenem naslovu v ligi prvakov zdaj osvojila še mundial. Bolj je učinkovit in dela razliko na vsaki tekmi,« je 22-letnega brazilskega napadalca, ki so ga izbrali za igralca turnirja, pohvalil trener Reala Carlo Ancelotti. Dva gola je v finalu prispeval tudi drugi najboljši posameznik mundiala Federico Valverde.

»Vendarle mi ne bo treba raztrgati trenerske diplome!« je Ancelotti razkril, da je z urugvajskim vezistom pred sezono sklenil stavo, da bo gotovo dosegel vsaj deset golov, z »dvojčkom« v finalu pa je 24-letnik že pri enajstih.