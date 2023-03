Luka Modrić predaja dirigentsko paličico Mateu Kovačiću

V nadaljevanju preberite:

V marčevskem paketu kvalifikacijskih tekem je devet reprezentanc s po dvema zmagama, med njimi tudi Slovenija. Portugalska (10:0), Švica (8:0), Francija in Škotska (po 5:0) ter Srbija (4:0) so še brez prejetega gola. Od slovenskih sosed sta si odlični izhodišči priigrali tudi Avstrija, ki je osvojila šest točk, in Madžarska, ki je odigrala le eno tekmo, vendar primazala Bolgariji še eno bolečo zaušnico. Še najslabša soseda je največja – Italija. Poraz z Anglijo in zmaga na Malti je izkupiček azzurrov, ki se lahko veselijo le odlične »asimilacije« Argentinca Matea Reteguija, strelca dveh golov.