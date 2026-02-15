Realov otrok v Italiji in za Argentino

Pri komaj 21 letih ima Nico Paz v svoji vitrini lovorike za ligo prvakov, za državnega prvaka in superpokalnega zmagovalca. Res lepa zbirka, ki ima manjšo pomanjkljivost: vse lovorike je osvojil kot član madridskega Reala, na igrišču je bil le poredkoma, toda dovoljkrat, da je postal fant z lepo prihodnostjo. Tudi zato je ubral drugačno pot do uveljavitve. Namesto čakanja na pravo priložnost v beli majici je izbral učenje in brušenje v najmočnejši italijanski ligi. Pri Comu se razvija v enega od najbolj vznemirljivih zveznih igralcev na svetu.

Selitev iz Madrida v manjše, slikovito mesto ob jezeru Como in v klub brez vidnejše nogometne preteklosti je bila strateška odločitev, v dogovoru z Realovimi načrti in tudi Pazovimi pogledi na svoj razvoj. »Zagotoviti sem si želel redno igranje v prvem moštvu. To je osnovna zahteva za moj razvoj, česar pri Realu ni bilo mogoče doseči,« je pojasnil svojo odločitev, ki ima še eno zanimivo podrobnost. Pri Comu je njegov trener zapriseženi »barcelonista« Cesc Fàbregas, ki je poleti 2023 začel kot trener mladinskega moštva, novembra bil za kratek čas vršilec dolžnosti trenerja, od julija 2024, ko je pridobil najvišjo trenersko licenco v Covercianu, pa je tudi uradno prevzel vajeti takrat svežega prvoligaša.