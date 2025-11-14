Realov štadion z novim imenom polni klubsko blagajno

Sloviti štadion madridskega Reala ima novo ime in grafično podobo. Po poročanju španskega medija Diario AS je klub za novo ime štadiona izbral Bernabeu in ob tem predstavil novi logotip, na katerem je sedaj futuristična zunanjost novega štadiona, je zapisal portal.

Real Madrid je leta 2019 odobril prenovo štadiona – takrat z imenom Santiago Bernabeu –, gradbena dela so se zaključila lani, klub pa je potrdil, da bodo v letošnji sezoni opravile še zadnje korake obnove. V zadnji fazi bo klub med drugim namestil izboljšave za zmanjšanje hrupa pri koncertih. Po pisanju Sports Illustrated je klub za obnovo, v okviru katere so zgradili novo kovinsko streho, osvetlitev in zložljivo igrišče, zapravil okoli 1,3 milijarde evrov. Prenovljeni Bernabeu po novem sprejme več kot 83 tisoč gledalcev.

Visoka investicija v klubsko blagajno že prinaša nove prihodke. Real, kot piše Diario AS, je za letošnjo sezono predvidel proračun v višini 1,25 milijarde evrov – rekordno vsoto v svetovnem športu. Medij poroča, da je razlog za večji znesek tudi novo domovanje galaktikov. Madridski Real bo po pisanju portala Diario Sport z novim štadionom zaslužil okoli 400 milijonov evrov. Proračun je vreden skoraj 500 milijonov evrov več kot pred začetkom del na štadionu, piše Marca.

Bernabeu bo gostil tudi tekmo ameriškega nogometa. FOTO: Kirby Lee/Imagn Images Via Reuters Connect

Štadion je z dejavnostmi, kot so Sky Bar, božični tematski park in vodeni obisk po štadionu, ki je klubu prinesel skoraj 53 milijonov evrov, močno povečal zaslužke kluba. Športni park bo gostil tudi tekmo severnoameriške lige NFL med Washington Commanders in Miami Dolphins. Diario AS je še dodal, da morebitni prihodki od koncertov niso vključeni v načrtovane prihodke.