FOTO:Realov vratar Thibaut Courtois vesel padca Jana Oblaka po 457 minutah

Vesel tudi Realov vratar Thibaut Courtois

23 golov v 32 tekmah (0,72) je prejel Jan Oblak, 18 golov v 28 tekmah (0,64) pa Thibaut Courtois.

12.000 navijačev je videlo zadnjo tekmo Mihe Blažiča in soigralcev pri prvaku Ferencvarosu.

Real Madrid je zmagal na gostovanju pri Espanyolu, pri čemer je ohranil nedotaknjeno mrežo tudi vratar Thibaut Courtois. Real je na lestvici pobegnil Barceloni. FOTO: Regis Duvignau/Reuters



Odlična napoved derbija Barcelona vs Atletico

Lionel Messi (desno) in soigralci bodo imeli jutri zvečer v derbiju z Atleticom eno zadnjih priložnosti za kaj več v tej sezoni španskega prvenstva. FOTO: AFP



Blažič končal na vrhu

Takole so se Miha Blažič in soigralci veselili naslova madžarskega prvaka pred 12.000 navijači. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters



Boben in Krajnc med standardnimi branilci

Josip Iličić je dobil zadnjih deset minut tekme v Vidmu. Atalanta je zanesljivo premagala Udinese in se utrdila v območju lige prvakov. FOTO: Vincenzo Pinto/AFP

Zgodovinska prekinitev nogometne sezone zavoljo pandemije koronavirusa je marsikomu prekrižala načrte, najbolj tistim, ki so načrtovali vrhunec forme za pomladne mesece. Z madridskim Atleticom je drugače: junija žari kot zvezda severnica, z njim pa v vratih tudi slovenski vratarAtletico je odprl »drugi« del sezone z remijem na gostovanju v neugodnem Bilbau. Tamkajšnji štadion, ki bo naslednje leto eno od prizorišč eura 2020, je ponos celotne Baskije, na njem preživljata hude ure tudi giganta Real Madrid in Barcelona. Atletico je od vrnitve v Bilbau (1:1) nanizal štiri zmage, navidez nemogoč položaj v boju za ligo prvakov pa spremenil v varno pozicijo, s katere gleda na Sevillo, Getafe, Villarreal in Real Sociedad z zajetno prednostjo točk.V tem obdobju ni prejel gola niti Jan Oblak … skoraj. Potem ko ga je v 37. minuti omenjene tekme matiral eden od baskovskih asov Iker Muniain, je Škofjeločan podpisal vdajo šele po 457 minutah igre: po 96 minutah zadnje tekme Atletica z Alavesom – očitno mu baskovske ekipe ne ležijo … Upoštavaje sodnikove dodatke posameznih tekem je namreč Atletico v treh tekmah nanizal 299 minut igre (100, 100 in 99) … Kakorkoli, rdeče-beli so zanesljivo nadzorovali tekmo z Alavesom, Oblak je v končnici klonil po strelu z bele točke.Novice se je razveselil tudi Realov vratar, ki je v dvoboju z Mallorco izpolnil normo minimalno 18 odigranih tekem, kolikor jih mora imeti na računu vratar, da ga upoštevajo v potegovanju za individualno lovoriko zamora, ki jo po koncu sleherne sezone dobi vratar z najmanjšim številom prejetih golov.Belgijec je imel pred sinočnjo tekmo Reala povprečje prejetih golov na tekmo 0,64, Oblak 0,71, Unai Simon (Bilbao) pa 0,86. Nova zmaga Atletica in le remi Barcelone v Vigu sta odlična napoved za jutrišnji zadnji veliki derbi te sezone na španskih tleh, ko bo Atletico obiskal štadion Camp Nou. Madridski mediji v zadnjih dneh razkrivajo domnevno nepremostljiv spor med trenerjem Barcelonein slačilnico, v kateri prednjačitain, zato bo jutri zanesljivo pestro …V slovenski nogometni soseščini se je najprej spustil zastor nad madžarskim prvenstvom. Nogometaši Ferencvarosa iz Budimpešte, kluba z največjim številom privržencem v državi in tudi najuspešnejšega doslej, so si pred dvema tednoma zagotovili že 31. naslov najboljših v državi, precej zaslug za novo lovoriko pripada tudi. Slovenski reprezentant, učenec koprske nogometne šole, je član udarne enajsterice zeleno-belih, ki jim je 12.000 privržencev na sobotni večer v zadnji tekmi sezone proti Mözikövesdu (1:0) zaploskalo za novo lovoriko. Na madžarske štadione so se namreč vrnili gledalci po prekinitvi ukrepov ob koronavirusu.Izpostaviti velja še dva slovenska branilca z Apeninskega polotoka, standardna člana enajsteric svojih klubov. V serie B redno igrata(26 let) in Luka Krajnc (25). Boben je konec tedna v majici Livorna zabil svoj prvi gol na »škornju«, pri čemer je v 94. minuti tekme na gostovanju v bližini Neaplja, kjer domuje Juve Stabia, zabil gol za zmago s 3:2.Klub iz italijanske (vojne) luke kotira na zadnjem mestu 2. lige, v osmih kolih mora izničiti 11 točk zaostanka za Ascolijem ali Cremonesejem. Bolje kaže Frosinoneju, v majici katerega že dolgo igra. Klub iz okolice Rima je doma izgubil s Cittadello (0:2), Krajnc pa je enako kot Boben igral vso tekmo. Zanimivo, tako Livorno kot Frosinone igrata v sistemu igre 3-5-2. Frosinone se bori za vrnitev v serie A, kamor bo zanesljivo napredoval še en klub z juga – Benevento, ki ga vodi nekdanji odlični napadalec