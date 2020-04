Realova družina le ob 10 odstotkov

Ljubljana

Tudi v Realovi košarkarski sekciji si bodo za 10 odstotkov znižali plačo. FOTO: Reuters



Kroos bi raje vso plačo in pomagal sam

- V Realovi športni družini doslej ni bilo pretirane polemike o tem, ali naj nogometaši znižajo plače in ravnajo po zgledu velikih tekmecev iz Katalonije, ki so pristali na 70 odstotno znižanje plač. Včeraj pa je padla odločitev, nogometaši prvega moštva in drugega (Castilla) ter košarkarji bodo prejemali za 10 odstotkov nižjo plačo.Kapetani moštev in direktorji so našli skupni jezik, kako visok bo solidarnostni »davek« za koronavirus neposrednih proizvajalcev, v veliki večini milijonarjev. V izjavi za javnost je klub zapisal, da so se dogovorili za 10 do 20 odstotno znižanje plač, pri čemer je višje znesek pogojen s tem, če letos ne bi izpeljali sezone.Zaradi dogovora so »kožo« rešili drugi uslužbenci kluba, ki je v teh tednih ostal brez desetine milijonov prihodkov: od neposrednega izkupička od prodaje vstopnic do marketinških dejavnosti, oglaševanja, muzejske ponudbe.Nižanje plač pomeni, da bodo pri Realu privarčevali 50 milijonov evrov, zaradi česar se plače drugih uslužbencev ne bodo znižale.Simbolični dogovor o 10 odstotnem znižanju je pomiril duhove, ki jih je sprožil nemški zvezdnik pri Realu. Zvezni igralec je ošvrknil Barcelonine in Atleticove nogometaše, ker se ni strinjal s tem, da so igralci pristali na nižanje plač.»To je tako, kot bi donacija izpuhtela v nič. Pomagali so klubu in ne tistim, ki jih je prizadejala epidemija. Namesto, da bi prejemali celoten pogodbeni znesek in se raje sami odločili, koliko bodo namenili prizadetim,« je povedal Kroos, s čimer ni izzval le kritike, temveč tudi pohvale, saj je prejel tudi veliko čestitk za svoje mišljenje.»Vprašanje, kaj bom počel z denarjem, ki ga bom prejel, je nekaj drugega. Vsi moramo pomagati tam, kjer je pomoč najbolj potrebna. In trenutno je veliko pomoči potrebnih,« je še pred dogovorom zagovarjal svoje prepričanje Nemec.