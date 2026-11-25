Za Real Madrid je bil včerajšnji obračun s PSV-jem iz Eindhovna dvoboj dveh polčasov. Po prvem delu so gostje z Nizozemske vodili z 1:0 (Ivan Perišić, 11-m), zato se je ob polčasu portugalski strateg Jose Mourinho odločil za trojno zamenjavo, Real pa je iz slačilnice prišel z novo energijo in tekmo obrnil v svojo korist.

Realova preobrazba je sprožila vprašanja, kaj je svojim varovancem Mourinho povedal med odmorom, a je 63-letnik ostal skrivnosten. »Slačilnica je kot Vegas. Kar se zgodi v Vegasu, ostane v Vegasu. Pogovorili smo se. Smo prijatelji in smo se pogovorili,« je Mourinho povedal za Movistar in pojasnil, da se je bolj kot na govor zanašal na slike.

»Skupaj z analitiki sem poskušal najti tri ali štiri posnetke, ki bi igralcem pokazali, kaj delamo narobe. Pogovor v polčasu je bil kratek, saj slika pove več kot tisoč besed. Ogledali smo si tri različne posnetke, enega iz obrambe in dva iz napada. S pomočjo vizualnih pripomočkov je lažje razumeti.«

Ob polčasu je 63-letnik na klop posadil oba osrednja branilca, Antonia Rüdigerja in Ederja Militãa, ter Auréliena Tchouaménija, ki je prej zakrivil prekršek za najstrožjo kazen. Namesto njih so v igro vstopili Dean Huijsen, Ibrahima Konate in Jude Bellingham. Anglež je do konca tekme prispeval zadetek in podajo. Mourinho je pojasnil, zakaj se je odločil za takšen poseg v začetno enajsterico.

»Ta trojna menjava je bila mešanica različnih dejavnikov. Prejeli smo dva rumena kartona v tekmi, v kateri so nas nasprotniki pogosto napadali iz protinapadov; to je bilo tveganje. Poleg tega je jasno, da sta si oba osrednja branilca, ki igrata največ, želela izboljšati formo,« je dejal. Real je tako ostal neporažen v ligi prvakov in ima po petih kolih 15 točk. Naslednji dvoboj v tem tekmovanju ga čaka 9. decembra, ko se bo pomeril z londonskim Arsenalom.