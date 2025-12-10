Realovega asa Kyliana Mbappeja je z vrha sklatil Lamine Yamal

Ne le Bayernov 17-letni up Lennart Karl, ki je kot prvi najstnik zabil gol na treh zaporednih tekmah lige prvakov, tudi najdragocenejši Barcelonin zvezdnik Lamine Yamal je v sinočnjih tekmah lige prvakov dosegel rekord. S sedmo asistenco in odločilno za zmago z 2:1 proti Eintrachtu iz Frankfurta je prekosil Kyliana Mbappeja. Postal je nogometaš z največ neposrednimi sodelovanjih pri golih v kategoriji igralcev do 18 let.

Yamal je s podajo zazmagoviti gol Julesa Koundeja prišle do št. 14, za sedem golov in sedem asistenc. Doslej je bil s 13 neposrednimi sodelovanji za gol najboljši Realov napadalec. Francoz je pri 18 letih dosegel 10 golov in tri podaje. Španski reprezentant bo 19 let dopolnil šele julija prihodnje leto, zato bi utegnil številko še bistveno popraviti.