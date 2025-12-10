  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Realovega asa Kyliana Mbappeja je z vrha sklatil Lamine Yamal

    Barcelonin dragulj s podajo za zmago Barcelone proti Eintracht v ligi prvakov dosegel sedmo asistenco za odločilni gol. Toliko je zabil tudi odločilnih golov.
    Soccer Football - UEFA Champions League - FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - Camp Nou, Barcelona, Spain - December 9, 2025 FC Barcelona's Lamine Yamal in action with Eintracht Frankfurt's Nathaniel Brown REUTERS/Albert Gea Foto Albert Gea Reuters
    Galerija
    Soccer Football - UEFA Champions League - FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - Camp Nou, Barcelona, Spain - December 9, 2025 FC Barcelona's Lamine Yamal in action with Eintracht Frankfurt's Nathaniel Brown REUTERS/Albert Gea Foto Albert Gea Reuters
    G. N.
    10. 12. 2025 | 10:20
    10. 12. 2025 | 10:27
    1:25
    A+A-

    Ne le Bayernov 17-letni up Lennart Karl, ki je kot prvi najstnik zabil gol na treh zaporednih tekmah lige prvakov, tudi najdragocenejši Barcelonin zvezdnik Lamine Yamal je v sinočnjih tekmah lige prvakov dosegel rekord. S sedmo asistenco in odločilno za zmago z 2:1 proti Eintrachtu iz Frankfurta je prekosil Kyliana Mbappeja. Postal je nogometaš z največ neposrednimi sodelovanjih pri golih v kategoriji igralcev do 18 let.

    Yamal je s podajo zazmagoviti gol Julesa Koundeja prišle do št. 14, za sedem golov in sedem asistenc. Doslej je bil s 13 neposrednimi sodelovanji za gol najboljši Realov napadalec. Francoz je pri 18 letih dosegel 10 golov in tri podaje. Španski reprezentant bo 19 let dopolnil šele julija prihodnje leto, zato bi utegnil številko še bistveno popraviti.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Razburjenje na San Siru

    V Milanu odločila enajstmetrovka, ki je ne bi dosodil niti Liverpoolov trener

    »Če je bila to enajstmetrovka, potem bi jih lahko to sezono imeli še deset. V premier league je ne bi dosodili,« je po zmagi proti Interju povedal Arne Slot.
    10. 12. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Spektakel: Alonso proti Guardioli, Mbappe proti Haalandu

    Real Madrid in Manchester City nocoj v ligi prvakov. Februarja so Španci izločili Angleže s 6:3, tedaj so bili sinjemodri v krizi, zdaj ta grozi Los Blancos.
    Peter Zalokar 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Bayernov najstnik postal rekorder, Oblak rešil kožo

    Uspeh Bayerna proti Sportingu je zrežiral 17-letni Lennart Karl, v derbiju večera je Liverpool slavil v Milanu. Atletico s 3:2 premagal PSV.
    Nejc Grilc 9. 12. 2025 | 20:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V ZDA Slovenija pošilja četrtega veleposlanika v petih letih

    Že tretji slovenski veleposlanik v ZDA zapored predčasno končuje svoj mandat.
    Uroš Esih 9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Koper

    Podjetje Grafist ponuja občini nenavadno menjavo

    Povpraševanje na trgu je zelo veliko, vse, kar zgradijo, je vnaprej prodano. Parcel pa zmanjkuje.
    Boris Šuligoj 9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Ponižno mi je žal, ker sem sodelovala v strupeni politiki

    Državnozborske volitve 2026 bodo potekale v duhu sodbe o Golobovi vladi in koaliciji.
    Janez Markeš 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Državna sekretarka Melita Gabrič namesto Iztoka Mirošiča v Washigton

    Predsednica republike Nataša Pirc Musar po neuradnih informacijah blokira napotitev aktualnega veleposlanika iz ZDA v Rim.
    Uroš Esih 9. 12. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Kako podjetja danes pridejo do denarja brez dolgega čakanja

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Digitalna varnost na preizkušnji? Kdo odloča o naših podatkih?

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    Bodite malo sebični: podarite si nekaj posebnega

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Luka Gabrovšek

    Moja vizija je plačilni ekosistem s popolnoma nevidno tehnologijo

    Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v Mastercardu: Slovenija je eden najbolj naprednih trgov v jadranski regiji na področju digitalnih plačil.
    Miran Varga 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    liga prvakovLamine YamalKylian MbappeLennart KarlBarcelonarekord

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Sveže oprano perilo, a brez vonja: zakaj se to dogaja in kakšna je rešitev

    Razlaga, zakaj se to zgodi, je precej preprosta, rešitev pa le ena majhna sprememba, ki jo morate uvesti v svojo rutino.
    Kaja Berlot 10. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Genetska mutacija

    Darovalec semena prenesel rakotvoren gen na najmanj 197 otrok

    Nekateri otroci so že umrli, veliko se jih bori z različnimi oblikami raka.
    10. 12. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Po najstniških taktih

    Realovega asa Kyliana Mbappeja je z vrha sklatil Lamine Yamal

    Barcelonin dragulj s podajo za zmago Barcelone proti Eintracht v ligi prvakov dosegel sedmo asistenco za odločilni gol. Toliko je zabil tudi odločilnih golov.
    10. 12. 2025 | 10:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Svet

    Je nov megapotres pred vrati Japonske?

    Seizmologi pravijo, da je verjetnost potresa na severu države z magnitudo 8 ali več le približno enoodstotna, vendar so ljudi pozvali k pripravljenosti.
    10. 12. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Avtizem

    Tanja Krejić: Rekli so mi, naj ga dam v zavod in rodim otroka, ki bo zdrav

    Mama fanta, ki ima motnje avtističnega spektra, je spregovorila o izzivih, s katerimi se je spoprijela zaradi njegove diagnoze.
    Danaja Lorenčič 10. 12. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Po najstniških taktih

    Realovega asa Kyliana Mbappeja je z vrha sklatil Lamine Yamal

    Barcelonin dragulj s podajo za zmago Barcelone proti Eintracht v ligi prvakov dosegel sedmo asistenco za odločilni gol. Toliko je zabil tudi odločilnih golov.
    10. 12. 2025 | 10:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Svet

    Je nov megapotres pred vrati Japonske?

    Seizmologi pravijo, da je verjetnost potresa na severu države z magnitudo 8 ali več le približno enoodstotna, vendar so ljudi pozvali k pripravljenosti.
    10. 12. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Avtizem

    Tanja Krejić: Rekli so mi, naj ga dam v zavod in rodim otroka, ki bo zdrav

    Mama fanta, ki ima motnje avtističnega spektra, je spregovorila o izzivih, s katerimi se je spoprijela zaradi njegove diagnoze.
    Danaja Lorenčič 10. 12. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Babičini recepti dobijo sodoben zasuk – poglejte, kako enostavno

    Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: So vse naredili po protokolu? Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Slovenija pred novim pospeškom za industrijo in raziskave

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    TEHNOLOGIJA

    Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

    Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    INVESTIRANJE

    Ali lahko res vse izgubim?

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo