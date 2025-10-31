Realovega asa naučila govoriti špansko v petih mesecih

Angleški nogometaš Trent Alexander-Arnold je po prestopu iz Liverpoola v Real Madrid v zgolj petih mesecih osvojil španski jezik, je potrdila njegova profesorica Sara Duque. Branilec se še privaja na življenje v novi ligi in povsem drugačnem okolju od tistega, v katerem je igral večino kariere.

Da bi se čim hitreje vključil v kulturo in okolje najtrofejnejšega kluba na svetu, se je takoj po prihodu v Madrid odločil za intenzivno učenje španščine. Rezultati niso izostali – že po petih mesecih se je začel tekoče izražati v novem jeziku. Mlada profesorica Sara Duque, ki je med nogometaši izjemno priljubljena, saj je specializirana za poučevanje igralcev ob prestopih v španske klube, je ponosno razkrila novico o Alexander-Arnoldu na družbenih omrežjih.

Pet mesecev. To je bilo vse, kar je potreboval

»Pet mesecev. To je bilo vse, kar je potreboval. A pot ni bila lahka. Trent ni le želel govoriti špansko, odločil se je začeti iz nič, sprejeti napake in vztrajati dan za dnem,« je zapisala Duquejeva. »Ko je stal na odru v Madridu in govoril mirno, jasno in s srcem, ni šlo le za tekoč govor. Šlo je za spoštovanje, pogum in pristno željo po pripadnosti. Kot njegova učiteljica jezika sem v tistem trenutku čutila, da je to pomenilo vse,« je dodala.

Sara Duque in Realov as Vinicius Junior. FOTO: Instagram

Profesorica je poudarila, da je Alexander-Arnold pokazal izjemen profesionalizem in predanost, kar po njenem mnenju odlikuje prave športnike. »Nisem videla le nogometaša, ki govori v drugem jeziku, temveč človeka, ki raste izven svojih meja. V nogometu besede gradijo zaupanje, povezanost in identiteto – to je prava podoba profesionalizma,« je zaključila.

Poliglotka, ki spreminja način učenja jezikov

Sara Duque prihaja iz Portugalske in je znana kot “jezikovna trenerka” številnih igralcev in trenerjev. Tekoče govori portugalščino, angleščino, nemščino, francoščino in španščino, kar ji je odprlo vrata v svet profesionalnega nogometa.

Za hitrejše napredovanje uporablja poseben učni pristop, ki temelji na tehnikah pomnjenja, s katerimi svojim varovancem omogoča, da nove jezike usvojijo v krajšem času kot pri klasičnih metodah.