    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Krivec znan, stečaj realnost, regularnost tekmovanja pa k sreči ni ogrožena

    NK Domžale so odigrale vseh 18 tekem v prvem delu sezone, zaradi česar vodstvo tekmovanja prve slovenske nogometne lige ni imelo večjih administrativnih težav.
    Domžalčani bodo po 22 letih brez 1. SNL in za nekaj časa tudi brez članskega nogometa. FOTO: NK Domžale
    Domžalčani bodo po 22 letih brez 1. SNL in za nekaj časa tudi brez članskega nogometa. FOTO: NK Domžale
    Gorazd Nejedly
    21. 1. 2026 | 17:30
    Kakšen bo epilog grožnje Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) o stavki in neigranju uvodnega letošnjega kola, 19., v 1. SNL naslednji konec tedna, še ni znano, zato pa ni več neznank o tem, da bo v Prvi ligi Telemach v drugem delu sezone tekmovalo le devet klubov. Odstop od tekmovanja dvakratnih slovenskih prvakov Domžal po neuspešnem iskanju rešilnih vlagateljev in zaradi velikih denarnih dolgov ter nezmožnosti plačevanja je sprožil vrsto ugibanj, toda ni ogrozil regularnosti 35. sezone 1. SNL.

    Sreča v domžalski in nasploh slovenski klubski nogometni nesreči, ki še zdaleč ni edinstvena v 34-letni samostojni zgodovini 1. SNL, je ta, da so Domžalčani odigrali vseh 18 tekem v prvem delu sezone, zaradi česar najverjetnejši stečaj kluba vodstvu tekmovanja ni povzročil večjih administrativnih težav in aktiviranja potez, s katerimi bi ohranilo regularnost tekmovanja. Iz tekmovalnega zornega kota je izhodišče povsem enostavno in je naslednje: Domžalčani bodo zadržali zadnje mesto na lestvici in število točk, preostalim devetim prvoligašem pa ne bo treba odvzeti točk, ki so jih osvojili proti njim. Ali jim jih dodati, če so jih v dvobojih z njimi izgubili.

    Prva liga TelemachNK DomžaleNogometno licenciranjeStečaj prvakovStane OražemRadenko MijatovićNogometna zveza Slovenije

