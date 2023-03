Reja na klopi Gorice dobil prvo, toda izjemno pomembno tekmo

Nogometaši v slovenskem prvenstvu igrajo tekme 27. kola (od 36), doslej smo videli že nekaj izjemno lepih dvobojev. Krog so že v sredo odprli v Spodnji Šipki, kjer je Maribor kljub vodstvu s 3:0 na koncu s težavo zmagal, Domžalah, kjer so zmagali »gostje« iz Radomelj, in v Celju, kjer je derbi 27. kola pripadel vodilni Olimpiji.

Tudi četrtek prinaša dve zanimivi tekmi. Dvoboj klubov, ki se srdito borita za obstanek v 1. SNL, je v Sežani pripadel Goričanom, potem ko je trener Edy Reja zabeležil svojo prvo zmago na klopi Gorice, Tabor pa je prvič po dolgem času izgubil, za nameček eno od ključnih tekem (Radomlje 25, Bravo 24, Gorica 22, Tabor 20).

Goričani prešli v vodstvo po prvi nevarni akciji

Edini gol na tekmi v Sežani? Etien Velikonja, ki je vstopil po odmoru, je na levi stani začel akcijo, poslal žogo v kazenski prostor, kjer je obramba Sežancev ni uspela odbiti, do strela je prišel Luka Stankovski, Jan Koprivec je bil na mestu, žogo odbil, vendar le do Daria Kolobarića, ta pa jo je spravil za Koprivčev hrbet.