Rekord ameriške Korejke

Casey Phair je postala najmlajša nogometašica, ki je kdajkoli zaigrala na svetovnem prvenstvu. Kolumbija je v avstralskem Sydneyju ugnala Južno Korejo z 2:0, za azijsko državo pa je nastopila, v igro je vstopila kot rezerva v 78. minuti, tudi Casey Phair, ki je bila na dan tekme stara 16 let in 26 dni.

Napadalka je bila rojena v Južni Koreji ameriškemu očetu in korejski materi in je svojo domovino po materini strani zastopala že v državni reprezentanci do 17 let. Z vstopom proti Južnoameričankam, to je bil tudi njen članski debi za Južno Korejo, je spustila starostni rekord, ki si ga je lastila Nigerijka Ifeanyi Chiejine (16 let in 34 dni s svetovnega prvenstva leta 1999). Casey Phair je tudi prva igralka mešane rase, ki je zaigrala za južnokorejsko žensko nogometno reprezentanco.

V južnokorejski vrsti, kjer so igralke po velikosti majhne in kilogramih lahke, cenijo njeno moč in 178 cm višine. FOTO: Carl Recine/Reuters

»Zaslužila si je, da dobi priložnost za igro. Trenirala je tako, kot vse druge, je tudi prihodnost izbrane vrste. Potrebujemo močne (Phairova je visoka 178 cm, op. p.) in hitre igralke s poudarjeno telesno močjo. Daje nam energijo in moč,« je dejal južnokorejski selektor, Anglež Colin Bell. Ta je napovedal, da bo Phairova na naslednji tekmi proti debitantkam na mundialu iz Maroka morebiti dobila še več igralnega časa. Južnokorejska dekleta so namreč proti Kolumbiji razočarala, prejela gola iz enajstmetrovke in po napaki vratarke Yoon Young-geul, na vrata pa sprožila le pet strelov.

A nazaj k naši junakinji Casey Yu-jin Phair. Živi sicer v ZDA, tja se je družina preselila, ko je bila star mesec dni. Prebivajo v mestecu Warren v zvezni državi New Jersey, širšem predmestju New Yorka. Nogomet igra za šolo Pingry, vadi pa v akademiji za mlade igralke v New Jerseyju. Casey Phair je sicer v dveh nastopih za južnokorejsko vrsto do 17 let zabila kar pet golov. Najprej je v kvalifikacijah za azijski pokal proti Tadžikistanu dosegla dva zadetka, proti Hongkongu pa tri.