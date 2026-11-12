Rekorder o svojem egu: Soproga bi o njem znala povedati besedo ali dve

Mnenja o samopodobi Harryja Kana so precej deljena, mnogi namreč verjamejo, da je skromni angleški nogometni superzvezdnik sploh nima. Ob omembi prikupne navade, ko si je med zahvalnim govorom ob prejemu zlate žoge živčno popravljal gumbe na suknjiču, se je le nasmehnil.

A pod na videz umirjeno zunanjostjo se zagotovo skriva trenutek, ko se prelevi v pravo nogometno divo. »To je odlično vprašanje. Prepričan sem, da bi moja soproga znala povedati kakšno besedo ali dve na to temo!« je na vprašanje o svojem egu odvrnil v smehu. »Vendar je ego zanimiva reč, saj se kaže na veliko različnih načinov. Mislim, da imam ego, da sem najboljši, ker si želim biti najboljši. Le da tega ne kažem na bahav način,« je na hitro opravil z nejvernimi Tomaži, ki ga imajo za značajsko tihega, premalo odločnega in bojevitega fanta.

V soprogi Katie Goodland ima Harry Kane največjo oporo in pooznavalko njegovega ega. FOTO: Franck Fife/AFP

Kane v resnici premore ego, a se ta ne meri v nečimrnosti in samovšečnosti, temveč v golih in nenehnem izboljševanju. Rekorde podira, ker si jih želi bolj kot kateri koli njegov tekmec. V pretekli sezoni je odigral več tekem in dosegel več golov kot Kylian Mbappé in Lamine Yamal . Po nocojšnjem 126. nastopu za reprezentanco proti Hrvaški bo postal nogometaš z največ nastopi in največ goli v zgodovini angleške izbrane vrste. Želi si, da bi ti rekordi zdržali čim dlje. Tudi to je ego.

»Jude Bellingham in Declan Rice sta že pri približno 60 nastopih, pa poglejte, kako mlada sta,« je povedal Kane med pogovorom v angleški reprezentančni bazi v vadbenem centru Tottenhama. »Zato jima bom poskušal postaviti čim višjo letvico. Strelski rekord – trenutno sem pri 91 golih – bo tisti, ki ga bo najtežje preseči. In to se mi zdi odlično.«

Od »čudeža ene sezone« do neizprosnega strelca

Danes je težko verjeti, toda pred enajstimi leti, po prebojni sezoni pri Tottenhamu z 31 goli, so Kana označili za »čudež ene sezone«. Tega ni pozabil. Prav tako se je dobro spominjal, kako so ga pri osmih letih odslovili pri Arsenalu, zgrešene enajstmetrovke proti Franciji na svetovnem prvenstvu leta 2022, posoje pri Norwichu, kjer so ga premestili v rezervno ekipo, ter posoje pri Leicestru, kjer je sam sedel v stanovanju in se spraševal, ali je sploh dovolj dober za premier ligo.

»Vso kariero sem moral ljudem dokazovati, da se motijo,« je pojasnjil. »Če mi nekdo reče, da nečesa ne zmorem, me to še bolj podžge. Poglejte vse velike športnike, na primer, Toma Bradyja in njegovo neomajno miselnost zmagovalca. Ker sem umirjena oseba in pri meni ne vidite ega, ki je značilen za nekatere druge zvezdnike, to še ne pomeni, da si uspeha ne želim enako močno kot vsi drugi. Ne pomeni, da ne vlagam trdega dela in da ne priganjam sebe ter vseh okoli sebe, da bi bili najboljši.«

V enem letu je Harry Kane dosegelv eč golov kot Kylian Mbappe in Lamine Yamal. FOTO: Kirill Kudrjavcev/AFP

Vsak udarec je spremenil v gorivo. »Tako zgodnje slovo pri Arsenalu in dokazovanje, da so se zmotili. Dokazovanje nekdanjim trenerjem pri Tottenhamu, pod katerimi nisem veliko igral. Neuspešne posoje. Svetovno prvenstvo v Katarju – tista zgrešena enajstmetrovka je bila zame res težak trenutek. Po njej sem zadel naslednjih trideset! Vedno gre za isto miselnost: pokazal jim bom. Vse negativne stvari uporabim kot motivacijo, ki me dvigne na višjo raven.«

Po finalu eura na 27 tekmah zabil 25 golov

Podobno je bilo po evropskem prvenstvu leta 2024, ko je bil v finalnem porazu proti Španiji zamenjan po uri igre. Javnost je bila prepričana, da so njegovi najboljši dnevi mimo in da Anglija potrebuje novega napadalca. Od takrat je na 27 reprezentančnih tekmah dosegel 25 golov. Toliko o zatonu.

»Težko je bilo, ko so me v finalu potegnili z igrišča,« je priznal. »Pred tekmo je bilo ogromno govora o tem, da morda ne bi smel začeti v prvi enajsterici. Mislil sem si: počakajte malo, tukaj dajem vse od sebe za ekipo. Dosegel sem tri gole in si delil naziv najboljšega strelca turnirja. Ni bilo veliko igralcev, ki bi počeli kakšne čudeže, ki jih sam ne bi. Vendar po lastnih merilih vem, da verjetno nisem dosegel ravni, ki bi jo lahko. Mislim, da je tudi ekipa ni. Po tistem je bil moj položaj pod pritiskom. To me je podžgalo, da to spremenim. Vedel sem, da bom moral narediti še več, če želim obdržati svoje mesto. Od tistega trenutka naprej ste videli moj napredek,« je bil iskren 33-letni anglerški rekorder.

Harry Kane je prvi Anglež po Michaleu Ownu leta 2001, ki je bil dobitnik zlate žoge (Ballon d'Or). FOTO: Franck Fife/AFP

Do stotice brez zavor

Že pol ure pogovora s Kanom je razkrilo, da še zdaleč ni rekel zadnje besede. »V nogometu nikoli ne prideš do konca,« je razmišljal zvezdnik münchenskega Bayerna. »Ne glede na to, kaj si dosegel, vedno obstaja lovorika, ki jo je osvojil nekdo drug, ali strelski rekord, ki ga drži nekdo drug. Zdaj ni čas za počitek. Iz leta v leto sem boljši in tudi številke so boljše. Dokler se počutim tako, zakaj bi si postavljal kakršne koli omejitve? Pravkar sem v enem letu dosegel 73 golov, kar je neverjetno, in želim čim hitreje priti do stotice v angleškem dresu,« že pogledoval v prihodnost napadalec, ki nima sgtrahu, boji pa se obžalovanja.

»Najbolj se bojim, da bi končal kariero z občutkom, da bi lahko storil še malo več. Želim prečkati vsak most in narediti vse, kar je v moji moči, da bom takrat, ko bo prišel ta dan, lahko rekel: naredil sem vse. Imam ta rekord, nimam onega, a ni pomembno – ponoči lahko mirno spim,« Kanu res nikoli ne bi mogli očitati, da ne daje vsega od sebe.

Največji angleški nogometaš v zgodovini je diva, ki zahteve postavlja izključno sebi.