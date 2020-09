Rekorder po številu nastopov za Slovenijo končal kariero

V slovenski majici debitiral leta 2003

Valter Birsa, Boštjan Cesar in Kevin Kampl med tekmo z Belorusijo v Stožicah; vsi so se že poslovili od Slovenije. FOTO: Jure Eržen



Začel je pri mladih selekcijah Olimpije

Cesar je prejel iz rok predsednika NZS Radenka Mijatovića simbolično darilo. FOTO: Jure Eržen

je reprezentančni dres in z njim kapetanski trak slovenske nogometne reprezentance zadnjič nadel pred več kot dvema letoma, ko je konec marca odigral svojo sto-prvo tekmo v dresu Slovenije. Potem ko mu je potekla pogodba z italijanskim Chievom, se jepo sezoni 2019/20 odločilV bogati karieri je centralni branilecv njih pa doživel pravzaprav vse, kar je moč doživeti.»Ponosen sem na svojo športno pot, nogomet mi je v življenju dal ogromno. Verjetno bi lahko še kakšno leto vztrajal, vendarin prišel sem do nekega trenutka, ko je bilo smiselno zaključiti to poglavje v mojem življenju. Seveda ga bom pogrešal, ampak v prihodnosti imam še toliko načrtov in toliko izzivov, da,« je ob odločitvi za zaključek igralske kariere povedal Boštjan Cesar.Cesar je reprezentančni dres nosil petnajst let,, ko je v Novi Gorici Slovenija na prijateljski tekmi gostila Švico. Poraza z 1:5 na debiju ni ohranil v najlepšem spominu, zato pa so toliko lepši spomini na celotno reprezentančno pot.Boštjan je še vedno aktualniv reprezentančnem dresu, vrhunec njegove reprezentančne kariere pa je predstavljal nastop na FIFA Svetovnem prvenstvu 2010 v Južni Afriki. Tam se je Slovenija v skupinskem delu pomerila z Alžirijo, Anglijo in Združenimi državami Amerike, dosegla zgodovinsko prvo zmago na velikih tekmovanjih in za las zgrešila prvo napredovanje v izločilne boje. Cesar je v celoti odigral vse tri tekme na prventsvu.»Z gotovostjo lahko trdim, da soin nastop na svetovnem prvenstvu krona moje igralske kariere. Z nastopom v Južni Afriki so se mi izpolnile otroške sanje,pa so nekaj, kar mi bo ostalo za vedno. Do izločilnih bojev in še enega zgodovinskega uspeha nas je ločilo le nekaj minut, takrat nam je bilo hudo, ampak dosegli smo nekaj izjemnega, nekaj na kar smo lahko še danes ponosni.«Z reprezentanco je bil tudi, a je Slovenija, Cesar jo je vodil kot kapetan, morala priznati premoč Ukrajini v dodatnih kvalifikacijah.»Eno mojih, ko smo vodili z 0:2, potem pa po poškodbinerazumljivo padli in tekmo izgubili s 3:2. Takrat smo zapravili neposredno uvrstitev na evropsko prvenstvo 2016 in tudi v dodatnih kvalifikacijah z Ukrajino tega nismo uspeli nadoknaditi. Tisto je bila napeta tekma, turškipa mi je že v prvi minuti nakazal kakšno igro bo dopuščal, ko mi je po prvem prekršku na tekmi pokazal rumeni karton.«Klubsko kariero je Cesar začel v Ljubljani, kmalu pa se je preselil v, kjer je preživel skoraj sedem let. Sledil je prvi prestop v ligo 5, ko se je za štiri leta preselil v, eno izmed teh štirih let pa je preživel na posoji pri angleškem. Kasneje ga je pot peljala še v francoski, potem pa v Italijo, kjer je leta 2010 postal član, tam pa ostal vseh deset let svojega igranja v Italiji.Cesar je v reprezentanci poleg sto-enega nastopa zbral tudi 10 zadetkov, kar je ogromno za centralnega branilca, na večni lestvici reprezentančnih strelcev pa si del sedmo mesto sKončana igralska kariera pa ne pomeni, da bo Boštjan Cesar v prihodnosti živel brez nogometa. V dolgi in uspešni karieri je stkal veliko vezi, priznava pa, da ga vleče ob nogometne zelenice: »Imam precej želja, priznam pa, da.«