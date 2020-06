Rekordni Pippo Inzaghi čaka na bratovo senzacijo

Ljubljana

Simone Inzaghi (levo) in Gian Piero Gasperini sta se pred tednom dni pomerila med seboj, boljši je bil izkušenejši Atalantin prvi mož. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

Žan Celar (levo) je zabil prva slovenska post koronska gola v serie B. FOTO: Regent Tadej

Žan Celar dosegel prva dva gola

Minuli konec tedna je bil osrednji slovenski mož v serie B 21-letni Žan Celar. Napadalec Cremoneseja je na gostovanju pri Salernitani zabil prva dva gola (za 2:0), a ni bilo dovolj za zmago (3:3). Nekdanji prvi strelec mladinskega moštva Rome je prvič igral od prve minute v nadaljevanju prvenstva, v prejšnjih tekmah je igral 31 minut, 14 in 17. En gol je Celar dosegel tudi za Citadello pred prihodom v Cremono. Od moštev slovenskih nogometašev v serie B je v zgornjem delu lestvice le Chievo. Bivši slovenski kapetan Boštjan Cesar je sicer izpustil zadnje tri tekme, toda Chievo je še v območju vrnitve v serie A. Najbrž le preko dodatnih kvalifikacij, v katere se uvrstijo moštva razvrščena od 3. do 8. mesta. Chievo je 7. s 47 točkami, drugi in tretji Crotone ter Citadella imata po 52. Empoli, pri katerem sta v najboljši enajsterici reprezentant Jure Balkovec in občasni reprezentant Leo Štulac je na 10. mestu z 42 točkami.

- Nekoč je bil strah in trepet za vse najboljše branilce na svetu, zdaj je odličen trener. Pa ne le on, tudi brat. Slovitije v drugi italijanski ligi Benevento sedem tekem pred koncem prvenstva vrnil v najmočnejše italijansko prvenstvo. Mlajši, sicer prav tako odlični napadalec, z Laziom ogroža Juventusovo nedotakljivost. Vodilni dvojec, ki ju ločijo štiri točke (65:69) bo nocoj odprl 29. kolo, Lazio gostuje pri Torinu, Juventus pri Geonoi.Z rekordnim dosežkom, s katerim je izenačil podvig Ascolija iz leta 1978, se je 46-letni Pippo zapisal v zgodovino. Moštvo iz pokrajine Campanie z juga Italije in iz istoimenskega mesta 30 kilometrov oddaljenega od Neaplja je nanizalo 22 tekem brez poraza. Prvi zasledovalec Crotone zaostaja kar 24 točk (52:76).Benveneto se je v zadnjih letih prebil iz obrobja in velja za odlično organiziran klub, ki mu predseduje poslovnež z »zeleno energijo«. Prvi mož italijanskega združenja proizvajalcev zelene energije je ob izpadu iz serie A v sezoni 2017/18 napovedal čimprejšnjo vrnitev med najboljše. Obljubo je držal, pri čemer je bil prihod Pippa Inzaghija, ki je dozorel po trenerskih izkušnjah pri Milanu, Venezii in Bologni, zadetek v polno. Že v prvi sezoni je nekdanji izjemni napadalec Juventusa, Milana in italijanske reprezentance izpolnil predsednikovo željo.Benveneto ima tudi slovenske povezave. Njegov član je nekdanji mladi reprezentant, ki pa je pri Inzaghiju dobil priložnost le na eni tekmi. Kot pred leti, ko je deloval pri Venezii, pod Pippovo trenersko taktirko ni imel sreče. Pred dvema letoma je Maribor s prodajov Benvento iztržil dobra dva milijona evrov. Postavni branilec je zdaj član Salernitane.