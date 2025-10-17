Remi Aluminija in Mure kot uvod v 12. kolo prve slovenske nogometne lige

Dvanajsto kolo, ki ga zaznamujeta derbija visokoletečih klubov prve slovenske nogometne lige, sta v Kidričevem odprla Aluminij in Mura. Domači so srečanje odprli bolje, a prevlade na igrišču niso mogli spremeniti v prednost na semaforju. Prekmurci so v prvem polčasu nekajkrat močno zapretili vratom domačih, edini strel v okvir vrat pa je v dodatku prvega polčasa z obilo sreče izkoristil Luka Bobičanec.

V drugem polčasu sta bili ekipi dokaj izenačeni. Po prekršku nad domačim branilcem Filipom Kosijem je sodnik Denis Halilović pokazal na belo piko. Enajstmetrovko je izkoristil Emir Saitoski, ki je v igro vstopil v začetku drugega polčasa in Aluminij vrnil v bitko za tremi točkami.

V 65. minuti se je izkazal mladi Niko Kasalo, ki je po fliperju pred vrati domačega vratarja Matjaža Rozmana žogo poslal v mrežo. Končnih 2:2 je v 77. minuti vnovič postavil Saitoski, ki je tokrat po podaji Nala Korena spretno izvedel protinapad in zadel še svoj sedmi krog v sezoni. S tem je na lestvici najboljših strelcev na četrtem mestu, njegov Aluminij je med klubi četrti, a ima eno odigrano tekmo več od tekmecev.

Mura, ki že na peti zaporedni tekmi in okusila slasti zmage, ostaja na predzadnjem devetem mestu.

1. SNL, 12. kolo

Petek:

Aluminij – Mura 2:2 (Saitoski 57., 77.; Bobičanec 45., Kasalo 65.)

Sobota:

Domžale – Radomlje (15:00)

Celje – Olimpija 3:0 (20:15)

Nedelja:

Bravo – Primorje (17:30)

Koper – Maribor (20:15)