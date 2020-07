Remi v goriški pripeki za uvod pred gorenjsko revanšo

Nova Gorica

Gorica : Triglav 1:1 (1:1)

Štadion v Športnem parku, gledalcev 500, sodnik Bojan Mertik (Odranci).

Strelca: 1:0 Osuji (27), 1:1 Arh Česen (30).



Gorica: Marjanović, Tomiček (od 87. Hodžić), T. Kavčič, Bardanca, M. Kavčič (od 87. Paljk), Grudina, Kolenc (od 68. Itrak), Jermol (od 80. Aliaga), Marinič (od 68. Begić), Volarič, Osuji; Triglav: Arko, Mlakar, Rogelj, Milanović, Arh Česen, Čerimagić, Mertelj, R. Wilmots (od 56. Gajić), Janković (od 56. Majcen), Bojić (od 82. Gliha), Petrič.



Posest žoge: 46:54; streli: 7:7; okvir vrat: 3:4; koti: 7:6; prekrški 14:21; rumeni kartoni: 2:3.

- Uvodna kvalifikacijska tekma za nastop v prihodnji sezoni slovenske nogometne lige nas še ni približala rešitvi uganke, katero moštvo bo doseglo končni cilj. Gorica, klub izjemne zgodovine, toda nazadnje v drugoligaški družbi, ter prvoligaš Triglav sta bila na igrišču večinoma enakovredna. Remi na tujem naj bi Kranjčanom ponujal vidnejše možnosti za napredovanje, toda v primeru prihajajočega povratnega dvoboja je sleherna napoved tvegana.Revanša bo v četrtek na Gorenjskem (Športni center Kranj, 17.00), že v napovedih pred uvodno tekmo pa je bilo dejansko težko ugotoviti, kateremu od obeh moštev pripada prednost. Triglav je resda ohranjal tekmovalni ritem, toda s formo v zadnjih tednih ni blestel, Goričani pa so bili obsojeni na čakanje brez tekem v predčasno končanem drugoligaškem tekmovanju. S temeljitim treningom in brez izčrpanosti zaradi lova na točke naj bi se postavili po robu kranjskim orlom.In četudi se tudi na Goriškem tokrat ni bilo mogoče izogniti julijski nedeljski pripeki, so že uvodne minute napovedale, da varčevanja z energijo ne bo. Gledalci, ki so že dva dni pred tekmo kupili vseh razpoložljivih 500 vstopnic, so spremljali dinamičen uvod, temu primerno je bila glasna tudi podpora domače navijaške skupine. Ta bi se skupaj z drugimi obiskovalci lahko razveselila zgodnjega vodstva, ko se jeznašel sam pred vrati gostov, a je bil v teh takrat zanesljiv Jalen Arko. Goriški Nigerijec tako v prvo ni zadel v polno, pozneje, v 27. minuti, pa je bil natančen. Veselje gostiteljev pa je bilo kratko, saj je bil kranjski odgovor za izenačenje zelo hiter.Tudi v drugih 45 minutah je bila predstava glede na razmere povsem spodobna. Kranjčani so poskusili tudi z, svojim vodilnim strelcem zadnjih let, a spremembe izida ni bilo več. Že zavoljo izjemne motiviranosti akterjev tekme kvalifikacijske ravni ohranjajo mikavnost in tako bo zagotovo v četrtkovem kranjskem popoldnevu.