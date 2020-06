Ljubljana

- Začelo se je 27. kolo v 1. SNL, ki bo vrhunec doživelo jutri s tekmo med vodilnima Olimpijo in Celjem.Nogometaši kranjskega Triglava in Domžal so se že razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0). Strelca sta bilaza domače (50) in(86) za goste. V 77. minuti so Domžalčani ostali brezDanes je še tekma Rudar Velenje vs Bravo (20.00).Jutri bodo tekme Olimpija - Celje (18) in Mura - Tabor Sežana. V nedeljo pa Maribor - Aluminij (20.30).