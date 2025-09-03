Ob pravem času za Šeška, zadnji dnevi so bili top

Letošnje poletje je bilo za Benjamina Šeška polno vzponov in tudi padcev, s prestopom k Manchester Unitedu so se mu uresničile sanje, kariere na Old Traffordu pa ni začel najbolje, podobno velja tudi za njegove nove soigralce. Tekmi s Švedsko in Švico v reprezentančnem dresu sta za Šeška priložnost, da si s kakšnim golom povrne samozavest, tudi zato je v teh dneh na Brdu slovenski rekorder glede na višino odškodnine v središču pozornosti.

»Uresničil sem svojo željo, vsak nogometaš želi igrati na najvišjem nivoju, kar Anglija v tem trenutku zagotovo je. Treningi, tekme, tudi soigralci so na še nekoliko višjem nivoju, tudi detajli na treningih, od mentalne priprave do prehrane so zelo dodelani. Ne glede na manjšo minutažo sem psihološko zelo dobro pripravljen, imam ljudi, ki me ohranjajo na pravi poti,« je o prestopu k Manchestru na Brdu povedal Šeško, ki tudi zaradi navodil klub o dogajanju na Old Traffordu v detajle ni smel.

Osredotočil se je na reprezentančno akcijo. »Vsi vemo, kaj prinaša svetovno prvenstvo, to je največje tekmovanje na svetu. Vemo, kakšne so kvalitete nasprotnikov, a tudi vemo, kako kakovostno zasedbo imamo mi. Zelo se veselim teh tekem, v zadnjih dneh je bilo na Brdu 'top', tako na igrišču kot izven njega. Zelo sem se veselil, da znova vidim soigralce,« pred dvobojem s švedskim napadalnim dvojcem Alexander Isak – Victor Gyökeres pravi Šeško.

Kljub nekoliko hripavem glasu zagotavlja, da je telesno odlično pripravljen: »Sem eden od tistih, ki tudi izven igrišča skrbijo za svoje telo, zato me manjša minutaža ne skrbi. Pripravljen sem.«

Čeprav selektor Matjaž Kek vedno poudarja, da nihče nima zagotovljenega mesta v začetni enajsterici, je prav Šeško eden redkih, ki ga za mesto na zelenici ne rabi skrbeti. Če bo proti Švedski znova našel pot do gola, bo to odlična popotnica tudi za nadaljevanje sezone v Manchestru, kjer je pritisk velik, kot priznava tudi slovenski napadalec.