    Nogomet

    Ob pravem času za Šeška, zadnji dnevi so bili top

    Benjamin Šeško je pred tekmo s Švedsko na Brdu pri Kranju v središču pozornosti, danes je stopil tudi pred mikrofone in kamere novinarjev.
    Benjamin Šeško je eden udarnih adutov slovenske nogometne reprezentance. FOTO: Leon Vidic
    Benjamin Šeško je eden udarnih adutov slovenske nogometne reprezentance. FOTO: Leon Vidic
    Nejc Grilc
    3. 9. 2025 | 10:49
    3. 9. 2025 | 12:00
    2:34
    Letošnje poletje je bilo za Benjamina Šeška polno vzponov in tudi padcev, s prestopom k Manchester Unitedu so se mu uresničile sanje, kariere na Old Traffordu pa ni začel najbolje, podobno velja tudi za njegove nove soigralce. Tekmi s Švedsko in Švico v reprezentančnem dresu sta za Šeška priložnost, da si s kakšnim golom povrne samozavest, tudi zato je v teh dneh na Brdu slovenski rekorder glede na višino odškodnine v središču pozornosti.

    Kako do mundiala 2026: nov format dodatnih kvalifikacij

    »Uresničil sem svojo željo, vsak nogometaš želi igrati na najvišjem nivoju, kar Anglija v tem trenutku zagotovo je. Treningi, tekme, tudi soigralci so na še nekoliko višjem nivoju, tudi detajli na treningih, od mentalne priprave do prehrane so zelo dodelani. Ne glede na manjšo minutažo sem psihološko zelo dobro pripravljen, imam ljudi, ki me ohranjajo na pravi poti,« je o prestopu k Manchestru na Brdu povedal Šeško, ki tudi zaradi navodil klub o dogajanju na Old Traffordu v detajle ni smel.

    Osredotočil se je na reprezentančno akcijo. »Vsi vemo, kaj prinaša svetovno prvenstvo, to je največje tekmovanje na svetu. Vemo, kakšne so kvalitete nasprotnikov, a tudi vemo, kako kakovostno zasedbo imamo mi. Zelo se veselim teh tekem, v zadnjih dneh je bilo na Brdu 'top', tako na igrišču kot izven njega. Zelo sem se veselil, da znova vidim soigralce,« pred dvobojem s švedskim napadalnim dvojcem Alexander Isak – Victor Gyökeres pravi Šeško.

    Kljub nekoliko hripavem glasu zagotavlja, da je telesno odlično pripravljen: »Sem eden od tistih, ki tudi izven igrišča skrbijo za svoje telo, zato me manjša minutaža ne skrbi. Pripravljen sem.«

    Čeprav selektor Matjaž Kek vedno poudarja, da nihče nima zagotovljenega mesta v začetni enajsterici, je prav Šeško eden redkih, ki ga za mesto na zelenici ne rabi skrbeti. Če bo proti Švedski znova našel pot do gola, bo to odlična popotnica tudi za nadaljevanje sezone v Manchestru, kjer je pritisk velik, kot priznava tudi slovenski napadalec.

    Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Karničnik: Lahko igramo z najboljšimi napadalci, lahko smo nevarni

    Slovenski reprezentančni branilec Žan Karničnik se ne boji zvezdniškega para v napadu Švedske.
    2. 9. 2025 | 19:44
    Nogomet
    Nogometna reprezentanca

    Kako do mundiala 2026: nov format dodatnih kvalifikacij

    Pred slovensko reprezentanco hud boj v negotovi skupini. Na SP se je že uvrstilo 13 moštev, med njimi prvič doslej Uzbekistan z vidnim slovenskim deležem.
    Siniša Uroševič 2. 9. 2025 | 18:30
    Nogomet
    Slovenska reprezentanca

    Drkušić in Bijol kot obrambni zid: kako ustaviti Isaka in Švede

    Na Brdu pri Kranju zbor slovenske reprezentance pred tekmama s Švedsko in Švico, za uvod smo se pogovarjali z Vanjo Drkušićem in Timijem Maxom Elšnikom.
    Siniša Uroševič 2. 9. 2025 | 05:00
    Nogomet
    Odmeven prestop

    Bratislava navdušena: Andraž, dobrodošel doma!

    Pri Slovanu ne skrivajo veselja, ker se je slovenski reprezentant Andraž Šporar, pred leti najboljši igralec slovaške lige, vrnil k temu klubu.
    Siniša Uroševič 2. 9. 2025 | 12:27
    Slovenija
    Tropski sistem Ferdinand

    Nad Istro nov nevihtni pas, ponekod več kot 100 milimetrov padavin

    Arso je izdal rdeče hidrološko opozorilo za območje slovenske Istre. Dragonja še poplavlja v spodnjem toku, njen pretok se je že začel zmanjševati.
    2. 9. 2025 | 06:10
    Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Slovenija
    Turistična zveza Lendava

    Razrešeno predsednico nezakonito odpustili

    Marini Totić je uspelo s tožbo. Prepričana je, da je bila diskreditacija politično motivirana.
    Andrej Bedek 2. 9. 2025 | 05:00
    Kolumne
    Kolumna

    Slovenija zaradi krize izgublja Nemčijo

    Krčenje nemškega gospodarstva neposredno vpliva na Slovenijo, ki beleži primanjkljaj v trgovinski menjavi in se sooča z izzivom konkurenčnosti.
    Bojan Ivanc 2. 9. 2025 | 05:00
    Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Zdravje
    Vredno branja

    Prihodnost zdravja je v naših rokah

    Delov podjetniški center napoveduje poslovno konferenco Zdravje 2025: Zdravstveni sistem nove generacije.
    3. 9. 2025 | 10:32
    Zdravje
    Zdravje

    Evropa mora preiti od besed k odločnemu ukrepanju

    Razvoju novih oblik zdravljenj morajo slediti zdravstveni sistemi z vlaganji v znanje in opremo, poudarjata Georg Schroeckenfuchs in Aymeric Royere, Novartis.
    Milka Bizovičar 3. 9. 2025 | 06:00
    Kapitalski trgi
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden

    Ljudi je treba finančno opismenjevati, saj s samo 1000 evri vložka ne moreš postati nepremičninski mogotec ali si kupiti lamborghinija, pravi Sašo Šmigić.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2025 | 06:00
    Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Benjamin ŠeškoManchester UnitedBrdo pri KranjuSlovenska nogometna reprezentancakvalifikacije za SP 2026

    Nogomet
    Nogomet

    Čeferin: Imamo nekaj balkanskega borbenega duha, a smo še vedno disciplinirani

    Aleksander Čeferin je spregovoril o prepovedih nastopov športnikov zaradi vojn in o slovenskem športnem fenomenu.
    3. 9. 2025 | 11:51
    Novice
    Javne finance

    Proračunski primanjkljaj presegel milijardo evrov

    V fiskalnem svetu opozarjajo, da je povečanje primanjkljaja izključno posledica višje tekoče porabe.
    Karel Lipnik 3. 9. 2025 | 11:21
    Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (3. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 3. 9. 2025 | 10:58
    Slovenija
    HNMP

    Notranji minister bo podpisal pogodbo za nakup reševalnih helikopterjev

    Notranja revizija je končana. Boštjan Poklukar pravi, da razloga, da ne bi podpisal pogodbe, nima več. Opozicija zahteva revizijo računskega sodišča.
    Barbara Eržen 3. 9. 2025 | 10:58
    Nogomet
    Prihaja Švedska

    Arsenalov as pred tekmo v Stožicah stopil v bran Isaku (VIDEO)

    Viktor Gyökeres in Alexander Isak sta v Angliji velika tekmeca, v švedskem dresu pa bosta želela v petek v Stožicah narediti velik korak k SP 2026.
    Peter Zalokar 3. 9. 2025 | 10:56
    Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
