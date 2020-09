Reprezentančni debi raje praznovala z dekleti

London

V hotelu ni bilo neljubih gostov

Anglija je pred tekmo z Dansko ostala brez dveh nogometašev.



Phil Foden in Mason Greenwood deklet naj ne bi pripeljala v hotel.



Zaradi pretepa v Grčiji v reprezentanci ni Harryja Maguireja.

Mason Greenwood (levo) in Phil Foden sta se na Islandiji obnašala neodgovorno in morala zapustiti reprezentanco. FOTO: AFP

Sterling edini strelec na Islandiji

Liga narodov, 2. kolo Skupina A1 – BiH : Poljska 1:2, Nizozemska : Italija 0:1; A2, danes: Belgija – Islandija, Danska – Anglija; A3, danes: Francija – Hrvaška, Švedska – Portugalska; B1 – Avstrija : Romunija 2:3, Severna Irska : Norveška 1:5; B2 – Češka : Škotska 1:2, Izrael : Slovaška 1:1; C1, danes: Ciper – Azerbajdžan, Luksemburg : Črna gora; C2, danes: Armenija – Estonija, Gruzija – S. Makedonija; C4 – Kazahstan : Belorusija 1:2, Albanija : Litva 0:1; D2, danes: San Marino – Liechtenstein.

Raheem Sterling je zadel z bele točke na Islandiji. FOTO: John Sibley/Reuters

- Težave v paradižu. Namesto, da bi se angleški selektorukvarjal zgolj s taktiko na tekmi na Danskem, kjer bo reprezentanca treh levov popravljala bled vtis z Islandije, je skoraj ves novinarski termin odgovarjal na vprašanja, povezana sinDvajsetletni Foden, vzhajajoča zvezda Manchester Cityja, in osemnajstletni Greenwood, veliki up mestnega tekmeca Manchester Uniteda, sta na Islandiji, kjer sta debitirala za člansko vrsto, kršila stroga pravila glede koronavirusa in morala namesto na Dansko odpotovati domov.Pojavile so se govorice, da naj bi mladeniča v reprezentančni hotel, ki je bil spremenjen v mehurček, pripeljala dve islandski dekleti, kar bi pomenilo, da bi morala vsa reprezentanca v karanteno. A Southgate je zagotovil, da nihče ni prišel v hotel, ki naj bi ga fanta samovoljno zapustila in šla v nočno življenje.Ko je stvar prišla na plano, so nogometaša osamili, nista smela z ekipo na zajtrk in nista trenirala. »Nič se ni dogajalo v prostorih hotela, kjer smo bili nameščeni. Nisem še povsem seznanjen z vsemi podrobnostmi, ampak dobil sem takšna zagotovila. Jasno pa je, da sta reprezentanta kršila pravila glede covida-19,« je povedal Southgate, čigar novinarska konferenca se je zaradi omenjenih dogodkov začela z enourno zamudo, saj je angleška nogometna zveza (FA) že reševala zaplet, s katerim je bil selektor seznanjen le uro pred treningom. Stvar bi lahko celo pometli pod preprogo, če ne bi na snapchatu zaokrožil video z razposajenima nogometašema v mični družbi ...Anglija je ligo narodov začela z minimalno zmago proti Islandiji, odločilni gol je z 11 metrov dosegel, ki se je vsaj malce potolažil, potem ko njegov zapravljeni »zicer« Manchester Cityju preprečil pot v finale lige prvakov v Lizboni. Southgate je dejal, da sta bila Foden in Greenwood naivna. A oba sta sodelovala v sklepnih tekmah lige prvakov in evropske lige in sta bila že v klubih dobro seznanjena s protokoli.»Opravičila sta se, toda morala bi biti bolj odgovorna. Pandemija je resna stvar in vsi bi se morali obnašati odgovorno ne glede na starost,« je dejal Southgate, ki je predlani Anglijo popeljal do polfinala SP v Rusiji. »Ko bo čas, se bom s fantoma pogovoril o njuni prihodnosti v reprezentanci.« Potezo nogometašev sta ostro obsodila tudi njuna kluba iz Manchestra.Zadnje, kar potrebuje Southgate, je še ena afera, potem ko je moral iz izbrane vrste umakniti branilca Manchester Uniteda, ki se je zapletel v pretep v Grčiji in dobil pogojno zaporno kazen. Morebitni poraz na Danskem pa bi težave le še potenciral. »Vsaka služba je težka, ampak to je zame nova stopnja,« so se skrbi zgrnile nad selektorja.