Revija Euro 2024: Spored, intervjuji, moda, avtomobili, Slovenci, ...

Aleksander Čeferin: Nekdo mi je rekel, da bi Evropo lahko združili, če bi imeli evropsko reprezentanco, saj da nas združuje samo še šport.

Radenko Mijatović: S fanti bom od prvega do zadnjega dneva, naj pravljica v Nemčiji traja čim dlje. Tihi cilj je osmina finala.

Matjaž Kek: Želim si, da bi naši igralci rasli tudi po vrnitvi iz Nemčije. Predolgo nas ni bilo med elito.

Benjamin Šeško: Želimo pokazati, da nismo zastonj, kjer smo. Zdaj se bo morda kdo bal tudi nas, ne bodo nas jemali z levo roko.

Adam Gnezda Čerin: Ne sprejemam miselnosti, da bo že vsaka zmaga uspeh. Resna reprezentanca si želi še več!

Pot v kvalifikacijah za EP 2024: Oktobrska (r)evolucija je Slovenijo vrnila na evropski zemljevid

Spored evropskega prvenstva, tekmovalni sistem in predstavitev štadionov, ki gostijo EP 2024

Predstavitev skupin na EP 2024: Kdo so selektorji, zvezdniki in ključni igralci na prvenstvu stare celine?

Anketa med navijači slovenske reprezentance: Slovenija bo v osmini finala, Francija na prestolu

Vodič po nemških mestih, ki gostijo slovenske tekme in finale EP 2024: Stuttgart, München, Köln, Berlin

Dr. Ana Polak Petrič, slovenska veleposlanica v Nemčiji: Želimo izkoristiti številne priložnosti za nadgraditev gospodarskega sodelovanja, ki jih ponuja euro

Natalie Kauther in Adrian Pollman, veleposlanika Nemčije: Sanjski razplet? Zmaga Nemčije v finalu po enajstmetrovkah proti Sloveniji

Moda nogometašev nekoč in danes: od znamenitih brkov in trenčkotov do slavnega Beckhamovega saronga

Nogometni zvezdniki na družbenih omrežjih: Cristiano Ronaldo še bolj kot na zelenici blesti pri navduševanju internetnih sledilcev

Kaj vozijo v svetu nogometa: Od bugattija centodieci do številnih ferrarijev, vmes pa tudi nekaj mercedesov razreda G

Portret glavnih zvezdnikov evropskega prvenstva v Nemčiji: francosko upanje Kylian Mbappe in angleški gospod Harry Kane

Zvezdnik, ki bo poleti manjkal na nemških zelenicah: norveški stroj za doseganje golov Erling Haaland

Uradne žoge in maskote evropskih prvenstev: letos brezmejna ljubezen in simpatični medvedek Albärt

Pregled zgodovine prvenstev stare celine: prvi so na vrh splezali nogometaši Sovjetske zveze, pred tremi leti na Wembleyju Italijani

Največja presenečenja na stavnicah: Grki in Danci so nogometni svet postavili na glavo

Brane in Pope, potem pa Zlatko Zahović in zlata generacija: kdo so bili prvi Slovenci na evropskih prvenstvih?

Zgodovinske kvalifikacije in pravljica v Kijevu: kje in kako so Slovenci tlakovali pot v Belgijo in na Nizozemsko?

Prvega ne pozabiš nikoli: kako je usodnih šest minut razblinilo slovenske sanje o četrtfinalu EP 2000

Zgodovina Nogometne zveze Slovenije: trnova in dolga pot do uveljavitve na svetovni nogometni sceni

Nemčija: bogata država, ki slovi po organizacijskih veščinah, bo znova pripravila turnir presežkov

Kaj čaka slovenske nogometaše po evropskem prvenstvu? Naslednji izziv Slovenije bo liga narodov 2024/25

EP 2028 in EP 2032: po Nemčiji na skupno prvenstvo Združenega kraljestva in Republike Irske, nato v Turčijo in Italijo

Euro 2024 v številkah