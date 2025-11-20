Revolucije še ni, nočna mora je ostala

Slovenska nogometna reprezentanca se na poslovilni tekmi kvalifikacij za mundial 2026 v švedski prestolnici ni osramotila, skupna bera na lestvici pa razkriva, da se le ni izognila nočni mori: po 28 letih je namreč sklenila kvalifikacije brez ene dosežene zmage. Zbrala je štiri neodločene izide, obenem pa s predstavo za končnih 1:1 s Švedsko na največjem štadionu v Skandinaviji zarisala nekaj smernic k prihodnjim izzivom, četudi zdaj še ni jasno, kdo bo v prihodnje igralce selekcioniral in jih vodil s klopi.

Matjažu Keku bo čez nekaj dni potekla pogodba v dobi, ko se je podpisal pod drugo uvrstitev slovenskih nogometašev (svojo prvo) na euro. A nato je sledil že večkrat videni scenarij: naša izbrana vrsta po odmevnem uspehu ni več ponovila tiste zbranosti in odločnosti. Ker pa je vrhunski šport splet prepletajočih se čustev, ki jim botrujejo zmage in porazi, je jasno, da po teh kvalifikacijah z bilanco šestih tekem brez zmage in skupno le tremi doseženimi goli (vsemi tremi v mreži Švedske) status selektorja s strokovnimi sodelavci nikakor ni več tako čvrst kot nazadnje pomladi ob uspešnih dodatnih kvalifikacijah s Slovaško (0:0 v Bratislavi, 1:0 v Ljubljani) za obstanek v skupini B lige narodov.