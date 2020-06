Rezerve z maskami, je okužba med njimi verjetnejša?

Ljubljana

Bask že ima nostalgijo za tekmovalnim nogometom. FOTO: Reuters

se je vpisal v nogometno zgodovino. Najprej je kot kapetan francoske reprezentance dvignil pokal za naslov svetovnega prvaka leta 1998, dvajset let pozneje mu je to uspelo še kot selektorju galskih petelinov. Postal je šele tretji posameznik, ki je mundial osvojil kot igralec in trener, to je uspelo tudi Brazilcuin Nemcu, Deschamps pa je ob kaiserju Franzu edini, ki si to čast lasti v kapetanski in selektorski vlogi. Zato ne preseneča, da je bil Bask v zdajšnjem kriznem trenutku pravi mož za pogovor o nogometni tematiki.Odločitev Evropske nogometne zveze, da prestavi euro, je bila neizogibna in moramo se prilagoditi. Sploh se ne bi pritoževal nad tem, še posebno ne v zdajšnjem zdravstvenem položaju. Nespodobno bi bilo.Res je, zadnjič smo se lani novembra, če bo šlo vse po sreči, se bomo spet septembra. Vsi smo nestrpni, jaz še najbolj, da gremo spet po običajni poti, da se pripravimo na tekme in jih odigramo pred polnimi stadioni. To so res čudoviti trenutki, ko jih okusite, si želite, da se ne bi nikoli končali.Noben igralec na svetu ni imun proti takšnemu položaju, kot ga imamo letos. Zaskrbljenost je splošna, vsi jo delimo, vsak pa se odzove po svoje. Biti v izolaciji ni nekaj malovrednega. A igralci v času karantene niso smeli niti teči, logično je, da se pri njih porajajo vprašanja in upravičeni dvomi.Starost je relativen pojem. Vse je odvisno od igralnega položaja in telesnega stanja igralca. Nekateri pozneje dosežejo višjo raven igranja in zrelost. Jaz ne gledam na to, ali gre za starejše ali mlajše igralce, le na kakovost in tekmovalni naboj posameznikov.Seveda me. Telesna plat igralcev je moja primarna skrb. Marsikod v tujini bodo novo prvenstvo začeli brez ustreznih priprav, v pričujočem položaju jih je denimo potrebnih šest tednov s še najmanj petimi pripravljalnimi tekmami. Daleč od tega bomo. Poleti bodo tekme igrali na vsake tri dni, in to v vročini. Možnost poškodb bo velika. Telesa nogometašev bodo, ko bo nastopil čas EP, že zelo obremenjena.Ne le da ga razumem, njegov primer je vzorčen. Treba je upoštevati tudi igralčeve pomisleke. Res je, da imajo vsi mravljince v nogah in da bi radi igrali, a zdajšnjega položaja ne morejo podoživljati brez skrbi. A če jih klubi, delodajalci, pozovejo k vadbi, je za njih vse skupaj zelo zapleteno.Običajna nogometna tekma je tudi povezava med igralci in navijači. Po vrnitvi nogometa v Nemčiji sem si ogledal nekaj dvobojev bundeslige. To spominja na nogomet, ne bom pa govoril o ritmu tekem in energiji.A nekateri detajli so mi bili povsem nelogični. Na razumem, da so na igrišču prisotne vse prvine pravega nogometa, tudi z medsebojnimi dvoboji, na tribunah pa na dveh metrih socialne distance z maskami na obrazih sedijo rezervni igralci, ki pa lahko vsak čas vstopijo v igro. Iskreno, tega ne razumem in mi ni všeč. Mar je na tribunah tveganje z okužbo večje?V Angliji in Španiji so se odločili za ponovni začetek moških prvoligaških tekmovanj, ženskih prvenstev pa ne, saj ta prinašajo mnogo manj denarja. To pove vse!To je bila vladna odločitev, ki se mi zdi logična in pametna. Treba jo je sprejeti. Ni pa moja naloga, da podam mnenje o stanju in krizi poklicnega nogometa v Franciji. Nočem dajati lekcij, se izpostavljati in sodelovati v neskončnih debatah, pri katerih so mnenja tako in tako vedno deljena.Le en človek je nad tem, predsednik nogometne zveze. Ta pa zna v pravem trenutku sprejeti tudi prav takšne odločitve. Na srečo francoskega nogometa. Ekonomski model francoskega nogometa pa, razen kluba ali dveh, temelji na vzgoji igralcev in njihovi prodaji tujim klubom. Ta model našim klubom omogoča življenje in preživetje.