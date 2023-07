Rice za rekordno vsoto odslej pri Arsenalu

Angleški nogometni reprezentant Declan Rice je postal član Arsenala, je sporočil londonski klub. Za zdaj že nekdanjega člana West Hama so topničarji odšteli 105 milijonov funtov oziroma 122,4 milijona evrov, kar je rekordna odškodnina v angleški ligi za domačega igralca.

Doslej je bil prestopni rekorder Manchester City, ki je za Jacka Grealisha leta 2021 plačal sto milijonov funtov Aston Villi.

»V nogometu se pojavijo izjemne priložnosti. Veliki klubi, kot je Arsenal, so me želeli in takšno ponudbo je težko zavrniti. Kariero imaš samo eno, verjamem, da trener Mikel Arteta ve, kaj gradi. Kot igralec želim napredovati in najboljša leta kariere preživeti v takšnem klubu. Veselim se prihodnosti z Arsenalom,« je za klubsko spletno stran dejal novinec. Pri Arsenalu računajo, da bo Rice zamenjava za Švicarja Granita Xhako, ki je odšel v Nemčijo k Bayerju iz Leverkusna.

Pred tem je navijačem West Hama 24-letnik sporočil, da je bila glavni razlog za selitev želja, da bi igral na najvišji ravni. Pri West Hamu sicer niso želeli, da bi kapetan odšel iz kluba, ponudili so mu tudi novo pogodbo, a je nazadnje Arsenalova ponudba pretehtala. S svojim nekdanjim klubom, ki je bil v zadnji sezoni premier lige 14., je nedavno, ko je West Ham slavil v evropski konferenčni ligi, osvojil prvo lovoriko za ta klub po letu 1980. Za West Ham je zbral 245 nastopov, za angleško reprezentanco pa doslej 41.

Arsenal je v prestopnem roku doslej že zapravil 200 milijonov funtov, Rice je tretja okrepitev, pred njim sta se v severni London preselila Nemec Kai Havertz iz Chelseaja in Nizozemec Jurrien Timber iz Ajaxa. Londončani so na ta način napovedali lov na prvi naslov angleškega prvaka po letu 2004, v prejšnji sezoni so sicer dolgo vodili, a jih je ob koncu sezone prehitel City.