  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Riera dviguje prah: Kritizira nekdo, ki javno deli fotografije penisa

Albert Riera je s svojim značilnim slogom komuniciranja v Nemčiji hitro naletel na kritike, najbolj glasen je bil Max Kruse. Španec mu ni ostal dolžan.
Albert Riera po tekmi Eintrachta v Munchnu. FOTO: Maryam Majd/Reuters
Galerija
Albert Riera po tekmi Eintrachta v Munchnu. FOTO: Maryam Majd/Reuters
N. Gr.
23. 2. 2026 | 12:00
1:57
A+A-

Po prihodu na klop Eintrachta iz Frankfurta je Albert Riera hitro ujel pravo formo z novim moštvom, po zmagi nad Borussio iz Monchengladbacha se je dobro kosal tudi z Bayernom, na koncu pa Bavarcem priznal poraz (2:3). Njegove novinarske konference v Nemčiji dvigujejo prah, Riera pa kritikom ne ostaja dolžan.

image_alt
Za Rierovo strategijo v nogah Olimpije manjka dinamita

Nekdanjega trenerja Celja je v podkastu bivši nogometaš Max Kruse označil za nastopača: »Ne želim mu uspeha, vedno stori nekaj, da je v središču pozornosti. Raje naj se osredotoči na nogomet, to bo na dolgi rok prineslo več uspeha.« Riera je na novinarski konferenci odgovoril na kritiko Kruseja: »Kdo me kritizira? So to moji nogometaši? Njihovo mnenje je edino, kar šteje. Morate vedeti, da ima vsaka javna oseba podpornike in tudi tiste, ki v vsaki potezi iščejo nekaj, kar jih moti.«

Še dlje je šel Eintracht, na družbenih omrežjih so na objavo Bilda, ki je povzel besede Kruseja, odgovorili: »Dragi Bild, najbrž se strinjamo, da kritike našega trenerja ne bi smele temeljiti na besedah nekoga, ki je javno delil fotografijo svojega penisa.«

Merili so na incident Maxa Kruseja, ki je pred desetletjem poslal fotografijo mednožja svoji partnerici, ki je nato fotografijo delila na družbenih omrežjih, incident pa Kruseja v Nemčiji še vedno zasleduje. 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Dobitek tedna

Slovenski ljubitelj stav do 5000 evrov s pomočjo Riere in Oblaka

Dobitek minulega tedna razkril dobro poznavanje nogometa v Sloveniji. V ospredju športnih stav poznavalci nogometnih prvenstev.
18. 2. 2026 | 06:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Konferenčna liga

Celjani ne razmišljajo o zmagi ali neodločenem izidu

Trener slovenskega pokalnega prvaka Ivan Majevski se je zazrl v četrtkovo prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za preboj v osmino finala nogometne konferenčne lige
17. 2. 2026 | 14:35
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Bundesliga

Albert Riera s Frankfurtom do prve zmage

Tako kot njegov bivši klub iz Celja se tudi trener Albert Riera danes v nemški bundesligi veseli velike zmage. S 3:0 je premagal Mönchengladbach.
14. 2. 2026 | 18:10
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Srečna okoliščina za Celjane je, da si bodo tekmeci kradli točke

Po prvem porazu vodilnih v 1. SNL tekmeci sanjajo o velikem poku. Ivan Majevski ima še močna aduta v rokavu. Mariborčani so najbližje št. 2.
Gorazd Nejedly 9. 2. 2026 | 21:50
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

»Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Najbolje plačani olimpijci

Kdo je najbolje plačana olimpijka na letošnjih igrah?

Eileen Gu, najbolje plačana športnica letošnjih olimpijskih iger, je lani zaslužila 23 milijonov dolarjev.
Lucijan Zalokar 22. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Olimpijski prvaki ob omembi klica Donalda Trumpa planili v smeh, nato pa ...

Ameriški hokejski selektor Mike Sullivan je nadvse slikovito opisal zmagovito moštvo: Obstajajo pivci viskija in pivci mleka ...
Miha Šimnovec 22. 2. 2026 | 20:42
Preberite več
Novice  |  Svet
Napoved snežnega viharja

New York trepeta pred hudo uro: župan Mamdani: Česa takšnega še ni bilo

Sneg bi lahko med nevihto naletaval s hitrostjo pet do sedem centimetrov na uro, pri čemer bo na poti nevihte na vzhodu ZDA skoraj 54 milijonov ljudi.
22. 2. 2026 | 20:53
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

Albert RieraCeljeliga prvakovincidenttrenerBildMax KruseEintracht Frankfurt

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Razno
Vredno branja

Fotografije dneva (23. 2.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 23. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Okrogli jubilej

Lepotica, ki je na novo napisala pravila

Cindy Crawford je uspešna poslovna ženska, morda njen največji uspeh pa je, da preživela v industriji, ki ženske običajno zavrže ob prvih znakih staranja.
Agata Rakovec Kurent 23. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Eintracht Frankfurt

Riera dviguje prah: Kritizira nekdo, ki javno deli fotografije penisa

Albert Riera je s svojim značilnim slogom komuniciranja v Nemčiji hitro naletel na kritike, najbolj glasen je bil Max Kruse. Španec mu ni ostal dolžan.
23. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Dvojna raba

Električna vozila zahtevajo zelo velike moči za polnjenje

Infrastruktura mora prehiteti rast števila električnih vozil, ki je lahko tudi zelo hitra, pravi Janez Humar iz Elesa.
23. 2. 2026 | 11:42
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Pat Riley

Košarkarski boter izzval Dončića: Čas je, da zbrcaš nekaj riti

Pred dvorano v Los Angelesu so odkrili bronasti kip Pata Rileyja, tvorca največjih uspehov franšize, sledil je težek poraz proti Bostonu.
Nejc Grilc 23. 2. 2026 | 11:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Eintracht Frankfurt

Riera dviguje prah: Kritizira nekdo, ki javno deli fotografije penisa

Albert Riera je s svojim značilnim slogom komuniciranja v Nemčiji hitro naletel na kritike, najbolj glasen je bil Max Kruse. Španec mu ni ostal dolžan.
23. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Dvojna raba

Električna vozila zahtevajo zelo velike moči za polnjenje

Infrastruktura mora prehiteti rast števila električnih vozil, ki je lahko tudi zelo hitra, pravi Janez Humar iz Elesa.
23. 2. 2026 | 11:42
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Pat Riley

Košarkarski boter izzval Dončića: Čas je, da zbrcaš nekaj riti

Pred dvorano v Los Angelesu so odkrili bronasti kip Pata Rileyja, tvorca največjih uspehov franšize, sledil je težek poraz proti Bostonu.
Nejc Grilc 23. 2. 2026 | 11:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Očarala vas bo njena blazinasta oblika in vrtljiva luneta

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pred prvo kavo na terasi

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TUJI TRGI

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo