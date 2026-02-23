Riera dviguje prah: Kritizira nekdo, ki javno deli fotografije penisa

Po prihodu na klop Eintrachta iz Frankfurta je Albert Riera hitro ujel pravo formo z novim moštvom, po zmagi nad Borussio iz Monchengladbacha se je dobro kosal tudi z Bayernom, na koncu pa Bavarcem priznal poraz (2:3). Njegove novinarske konference v Nemčiji dvigujejo prah, Riera pa kritikom ne ostaja dolžan.

Nekdanjega trenerja Celja je v podkastu bivši nogometaš Max Kruse označil za nastopača: »Ne želim mu uspeha, vedno stori nekaj, da je v središču pozornosti. Raje naj se osredotoči na nogomet, to bo na dolgi rok prineslo več uspeha.« Riera je na novinarski konferenci odgovoril na kritiko Kruseja: »Kdo me kritizira? So to moji nogometaši? Njihovo mnenje je edino, kar šteje. Morate vedeti, da ima vsaka javna oseba podpornike in tudi tiste, ki v vsaki potezi iščejo nekaj, kar jih moti.«

Še dlje je šel Eintracht, na družbenih omrežjih so na objavo Bilda, ki je povzel besede Kruseja, odgovorili: »Dragi Bild, najbrž se strinjamo, da kritike našega trenerja ne bi smele temeljiti na besedah nekoga, ki je javno delil fotografijo svojega penisa.«

Merili so na incident Maxa Kruseja, ki je pred desetletjem poslal fotografijo mednožja svoji partnerici, ki je nato fotografijo delila na družbenih omrežjih, incident pa Kruseja v Nemčiji še vedno zasleduje.