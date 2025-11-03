Riera naj bi se za rekordno plačo preselil na klop Crvene zvezde

Nogometaši Crvene zvezde bodo, kakor vse kaže, po koncu te sezone dobili novega trenerja. Dosedanji strateg Vladan Milojević, ki klub vodi od leta 2023 in z njim osvojil dve dvojni srbski kroni, se počasi poslavlja s klopi srbskega prvaka. Njegov naslednik naj bi postal nihče drug kot Albert Riera, zdajšnji trener Celja, ki blesti v slovenskem prvenstvu in konferenčni ligi.

Riera, čigar menedžer je znani Andy Bara, je v zadnjih dveh sezonah s Celjani naredil izjemen vtis. Moštvo iz knežjega mesta tudi zdaj prepričljivo vodi v državnem prvenstvu, obenem pa se dobro drži tudi v konferenčni ligi. Španski trener naj bi bil lani že v kombinacijah, da bi prevzel vodenje zagrebškega Dinama, a so ga tamkajšnji odgovorni menda hitro prečrtali s seznama kandidatov.

Po pisanju srbskih medijev je Riera sprejel ponudbo Crvene zvezde, ki naj bi mu prinesla rekordno plačo – okrog milijona evrov na sezono in dodatnih 600.000 evrov v bonusih. Uradna potrditev prestopa še ni prišla, a se pričakuje, da bo 42-letni trener po koncu sezone zapustil Celje in se poleti preselil v Beograd.

Riera je v Sloveniji pustil močan pečat že leta 2023, ko je z Olimpijo osvojil dvojno krono. Po kratkem obdobju pri Bordeauxu, ki je nato padel v finančne težave, se je vrnil v Celje, kjer je spet vzpostavil zmagovalni sistem. Njegov prihod v Beograd bi pomenil začetek novega poglavja za Crveno zvezdo, ki si želi znova narediti korak naprej tudi na evropski sceni.